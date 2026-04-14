Сотни ракет к Patriot и дроны: Украина и Германия согласовали пакет на 4 млрд евро

По словам Федорова, он провел переговоры с немецким коллегой Борисом Писториусом.

"Согласовали пакет оборонных договоренностей общей суммой на 4 млрд евро - для усиления ПВО, развития дальнобойных способностей и совместного производства дронов", - отметил украинский министр.

По его словам, были подписаны три важные сделки:

Усиление ПВО

Германия обязалась профинансировать контракт на несколько сотен ракет для систем Patriot. Также немцы предоставят украинским защитникам 36 пусковых установок IRIS-T, это усилит многоуровневую систему ПВО.

Развитие дальнобойного оружия

Украина и Германия договорились о 300 млн евро инвестиций в дальнобойные возможности. Это поможет нарастить производство украинского оружия.

Совместное производство дронов

Согласно договоренностям, две страны в рамках инициативы Build with Ukraine запустят совместное производство mid-strike дронов с использованием искусственного интеллекта. В рамках первого этапа будет произведено 5000 беспилотников для украинских защитников.