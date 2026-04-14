RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Сотни ракет к Patriot и дроны: Украина и Германия согласовали пакет на 4 млрд евро

16:20 14.04.2026 Вт
2 мин
Новый пакет включает три сделки между двумя странами
aimg Иван Носальский
Фото: глава Минобороны Германии Борис Писториус и глава Минобороны Украины Михаил Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Украина и Германия согласовали масштабный пакет сотрудничества на 4 млрд евро. В частности, предусматривается передача украинским воинам нескольких сотен ракет для систем ПВО Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram.

По словам Федорова, он провел переговоры с немецким коллегой Борисом Писториусом.

"Согласовали пакет оборонных договоренностей общей суммой на 4 млрд евро - для усиления ПВО, развития дальнобойных способностей и совместного производства дронов", - отметил украинский министр.

По его словам, были подписаны три важные сделки:

Усиление ПВО

Германия обязалась профинансировать контракт на несколько сотен ракет для систем Patriot. Также немцы предоставят украинским защитникам 36 пусковых установок IRIS-T, это усилит многоуровневую систему ПВО.

Развитие дальнобойного оружия

Украина и Германия договорились о 300 млн евро инвестиций в дальнобойные возможности. Это поможет нарастить производство украинского оружия.

Совместное производство дронов

Согласно договоренностям, две страны в рамках инициативы Build with Ukraine запустят совместное производство mid-strike дронов с использованием искусственного интеллекта. В рамках первого этапа будет произведено 5000 беспилотников для украинских защитников.

Сотрудничество Украины и Германии

Напомним, на днях в Минобороны Украины анонсировали ряд совместных оборонных проектов с Германией.

Также в ведомстве отмечали, что две страны обсуждают перспективы сотрудничества для создания инновационного лазерного оружия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВОМихаил ФедоровПомощь УкраинеВойна в УкраинеДрони