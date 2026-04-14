Сотні ракет до Patriot і дрони: Україна та Німеччина погодили пакет на 4 млрд євро

16:20 14.04.2026 Вт
2 хв
Новий пакет включає три угоди між двома країнами
aimg Іван Носальський
Фото: голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус та голова Міноборони України Михайло Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Україна та Німеччина погодили масштабний пакет співпраці на 4 млрд євро. Зокрема, передбачається передача українським воїнам кількох сотень ракет для систем ППО Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова в Telegram.

Читайте також: Глава МЗС Німеччини: перемога України над РФ - спільний інтерес НАТО

За словами Федорова, він провів переговори з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

"Узгодили пакет оборонних домовленостей загальною сумою на 4 млрд євро - для посилення ППО, розвитку далекобійних здібностей і спільного виробництва дронів", - зазначив український міністр.

За його словами, було підписано три важливі угоди:

Посилення ППО

Німеччина зобов'язалася профінансувати контракт на кілька сотень ракет для систем Patriot. Також німці нададуть українським захисникам 36 пускових установок IRIS-T, це посилить багаторівневу систему ППО.

Розвиток далекобійної зброї

Україна і Німеччина домовилися про 300 млн євро інвестицій у далекобійні можливості. Це допоможе наростити виробництво української зброї.

Спільне виробництво дронів

Згідно з домовленостями, дві країни в рамках ініціативи Build with Ukraine запустять спільне виробництво mid-strike дронів з використанням штучного інтелекту. У рамках першого етапу буде вироблено 5000 безпілотників для українських захисників.

Співпраця України та Німеччини

Нагадаємо, днями в Міноборони України анонсували низку спільних оборонних проєктів із Німеччиною.

Також у відомстві зазначали, що дві країни обговорюють перспективи співпраці для створення інноваційної лазерної зброї.

