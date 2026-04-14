Сотні ракет до Patriot і дрони: Україна та Німеччина погодили пакет на 4 млрд євро

За словами Федорова, він провів переговори з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

"Узгодили пакет оборонних домовленостей загальною сумою на 4 млрд євро - для посилення ППО, розвитку далекобійних здібностей і спільного виробництва дронів", - зазначив український міністр.

За його словами, було підписано три важливі угоди:

Посилення ППО

Німеччина зобов'язалася профінансувати контракт на кілька сотень ракет для систем Patriot. Також німці нададуть українським захисникам 36 пускових установок IRIS-T, це посилить багаторівневу систему ППО.

Розвиток далекобійної зброї

Україна і Німеччина домовилися про 300 млн євро інвестицій у далекобійні можливості. Це допоможе наростити виробництво української зброї.

Спільне виробництво дронів

Згідно з домовленостями, дві країни в рамках ініціативи Build with Ukraine запустять спільне виробництво mid-strike дронів з використанням штучного інтелекту. У рамках першого етапу буде вироблено 5000 безпілотників для українських захисників.