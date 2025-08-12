RU UA EN RU
Сотни дронов, солдаты и автотехника: Генштаб обновил потери РФ на фронте за сутки

Вторник 12 августа 2025 07:30
Сотни дронов, солдаты и автотехника: Генштаб обновил потери РФ на фронте за сутки Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ на фронте за сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 980 солдат. А также различную военную технику, в частности танки и дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 августа 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - 1065220 (+980) чел;
  • танков - 11098 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 23119 (+5) ед
  • артиллерийских систем - 31406 (+26) ед
  • РСЗО - 1464 (+2) ед
  • средства ПВО - 1205 (+1) ед
  • самолетов/самолетов - 421;
  • вертолетов - 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 50753 (+107);
  • крылатые ракеты - 3556;
  • корабли/катера - 28;
  • подводные лодки - одна;
  • автомобильная техника и автоцистерны - 58219 (+106);
  • специальная техника - 3937 (+1).

Ситуация на фронте

Напомним, по данным Генштаба, с начала суток по состоянию на 18:00 вдоль линии фронта произошло 65 боевых столкновений. В эпицентре боев - Покровское направление.

В частности, за предыдущие сутки потери российской армии составили 1000 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 4 танка, 7 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, 191 дрон и другую технику врага.

