Сотни дронов, солдаты и автотехника: Генштаб обновил потери РФ на фронте за сутки
Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ на фронте за сутки (GettyImages)
За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 980 солдат. А также различную военную технику, в частности танки и дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 августа 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - 1065220 (+980) чел;
- танков - 11098 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 23119 (+5) ед
- артиллерийских систем - 31406 (+26) ед
- РСЗО - 1464 (+2) ед
- средства ПВО - 1205 (+1) ед
- самолетов/самолетов - 421;
- вертолетов - 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 50753 (+107);
- крылатые ракеты - 3556;
- корабли/катера - 28;
- подводные лодки - одна;
- автомобильная техника и автоцистерны - 58219 (+106);
- специальная техника - 3937 (+1).
Ситуация на фронте
Напомним, по данным Генштаба, с начала суток по состоянию на 18:00 вдоль линии фронта произошло 65 боевых столкновений. В эпицентре боев - Покровское направление.
В частности, за предыдущие сутки потери российской армии составили 1000 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 4 танка, 7 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, 191 дрон и другую технику врага.