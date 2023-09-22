ВТО опубликовала обращение Украины по зерновому спору

Всемирная торговая организация опубликовала запрос Украины на консультации для урегулирования споров на фоне запрета Польши, Венгрии и Словакии импорта ряда украинских сельскохозяйственных товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВТО и Bloomberg .

Запрос Украины на консультации знаменует собой первый формальный шаг в процессе разрешения споров в ВТО и может перерасти в первое дело Украины в ВТО в качестве истца против члена Евросоюза.

Согласно копии документов, которые оказались в распоряжении издания, Украина ссылается на то, что введенные странами ЕС запреты нарушают различные положения Соглашения ВТО по сельскому хозяйству и Генерального соглашения по тарифам и торговле.

У трех стран есть 60 дней, чтобы начать консультации с Украиной. Если в результате переговоров не удастся решить проблему, страна-истец может потребовать создания специальной комиссии ВТО.

Прежде чем дело пройдет через систему разрешения споров ВТО, может потребоваться несколько лет. Даже если Украина выиграет спор, три другие страны теоретически могут наложить вето на его результат, обжаловав решение в апелляционном органе ВТО.

Зерновой спор между Польшей и Украиной

Напомним, Польша 15 сентября решила продлить запрет на импорт зерна из Украины, несмотря на решение Еврокомиссии отменить такие меры.

В ответ Киев начал подачу иска во Всемирную торговую организацию.

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что Польша подрывает солидарность с политическим театром. Варшава после этого вызвала посла Украины в Министерство иностранных дел.

Но уже вчера, 21 сентября, государства договорились найти решение по экспорту украинской агропродукции.

Детальнее о том, почему отношения между Киевом и Варшавой обострились можно узнать в материале РБК-Украина.