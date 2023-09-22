СОТ опублікувала звернення України щодо зернової суперечки

Світова організація торгівлі опублікувала запит України на консультації для врегулювання суперечок на тлі заборони Польщі, Угорщини та Словаччини імпорту низки українських сільськогосподарських товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СОТ та Bloomberg .

Запит України на консультації знаменує собою перший формальний крок у процесі вирішення спорів у СОТ і може перерости насамперед у СОТ як позивача проти члена Євросоюзу.

Згідно з копією документів, які опинилися у розпорядженні видання, Україна посилається на те, що запроваджені країнами ЄС заборони порушують різні положення Угоди СОТ щодо сільського господарства та Генеральної угоди щодо тарифів та торгівлі.

Три країни мають 60 днів, щоб розпочати консультації з Україною. Якщо в результаті переговорів не вдасться вирішити проблему, країна-позивач може вимагати створення спеціальної комісії СОТ.

Перш ніж справа пройде через систему вирішення суперечок СОТ, може знадобитися кілька років. Навіть якщо Україна виграє суперечку, три інші країни можуть теоретично накласти вето на його результат, оскарживши рішення в апеляційному органі СОТ.

Зернова суперечка між Польщею та Україною

Нагадаємо, Польща 15 вересня вирішила продовжити заборону імпорту зерна з України, незважаючи на рішення Єврокомісії скасувати такі заходи.

У відповідь Київ розпочав подання позову до Світової організації торгівлі.

Президент України Володимир Зеленський натякнув, що Польща підриває солідарність із політичним театром. Варшава після цього викликала посла України до Міністерства закордонних справ.

Але вже вчора, 21 вересня, держави домовилися знайти рішення щодо експорту української агропродукції.

Детальніше про те, чому відносини між Києвом та Варшавою загострилися можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.