Український борець Теміров поступився у півфіналі Олімпіади, але побореться за " бронзу"
Український борець греко-римського стилю Ленур Теміров поступився у півфіналі Олімпійських ігор-2020 у ваговій категорії до 60 кг. він отримає шанс поборотися за "бронзу".
Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Теміров сьогодні переміг у двох сутичках-спершу узбека Ельмурата Тасмурадова, а потім вірменина Армена Мелікяна, і пробився до півфіналу змагань. Тут його суперником був місцевий борець з Японії Кенічіро Фуміта.
У першому періоді Фуміту отримав один бал за активність. Однак у другому періоді український борець повернув собі бал активними діями. Але після цього японець провів успішний прийом, отримавши ще 4 бали і вигравши сутичку із загальним рахунком 5:1.
Поєдинок за" бронзу " відбудеться завтра, 2 серпня. Старт фінального блоку о 13: 30 за Києвом. Поки ім'я суперника Темірова невідомо.
Нагадаємо, сьогодні вранці плавець Михайло Романчук приніс Україні перше "срібло" Олімпіади в Токіо. Він став другим на дистанції 1500 метрів вільним стилем.
Також РБК-Україна писало, що український боксер Олександр Хижняк пробився до півфіналу ОІ-2020 і гарантував собі як мінімум "бронзу".