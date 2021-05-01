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Склад збірної України на зборах перед Євро-2020 поповнився Коноплянкою

Автор: Дмитро Левицький

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко викликав ще одного гравця до розширеного складу на зборах перед Євро-2020. До складу збірної увійшов Євген Коноплянка.

Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.

"Нині півзахисник, на рахунку якого 86 ігор та 21 гол за синьо-жовтих, проходить процес реабілітації після надриву задньої поверхні стегна, що трапився під час березневого збору національної команди", - заявили в УАФ.

Коноплянка зможе приєднатися до табору головної команди, як тільки відновиться від травмування. Українська збірна з 15 травня до 8 червня готуватиметься до Євро у Харкові.

Як нагадали в УАФ, протягом цього періоду збірна України проведе три товариські зустрічі на домашніх аренах:

  • 23 травня - з Бахрейном;
  • 3 червня - з Північною Ірландією;
  • 7 червня - з Кіпром.

Нагадаємо, на матчах Євро-2020 збірним дозволили проводити до п'яти замін за матч.

Крім того, УЄФА скасував карантинні обмеження щодо глядачів на матчах під своєю егідою

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