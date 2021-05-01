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Состав сборной Украины на сборах перед Евро-2020 пополнился Коноплянкой

Автор: Дмитрий Левицкий

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вызвал еще одного игрока в расширенный состав на сборах перед Евро-2020. В состав сборной вошел Евгений Коноплянка.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

"Ныне полузащитник, на счету которого 86 игр и 21 гол за сине-желтых, проходит процесс реабилитации после надрыва задней поверхности бедра, который случился во время мартовского сбора национальной команды", - заявили в УАФ.

Коноплянка сможет присоединиться к лагерю главной команды, как только восстановится от травмирования. Украинская сборная с 15 мая по 8 июня будет готовиться к евро в Харькове.

Как напомнили в УАФ, в течение этого периода сборная Украины проведет три товарищеские встречи на домашних аренах:

  • 23 мая - с Бахрейном;
  • 3 июня - с Северной Ирландией;
  • 7 июня - с Кипром.

Напомним, на матчах Евро-2020 сборным разрешили проводить до пяти замен за матч.

Кроме того, УЕФА отменил карантинные ограничения в отношении зрителей на матчах под своей эгидой

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