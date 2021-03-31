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На матчах Євро-2020 збірним дозволили проводити до п'яти замін за матч

Новость на русском → Женева, Середа 31 березня 2021 21:33
На матчах Євро-2020 збірним дозволили проводити до п'яти замін за матч Фото: заміна в матчі УЄФА (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

На чемпіонаті Європи 2020 командам дозволили проводити по п'ять замін в одному матчі. Зазвичай можна робити тільки до трьох замін.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У заяві сказано, що рішення ухвалено з урахуванням поточної пандемії коронавіруса, під час якої вже було дозволено це правило п'яти замін на ряд турнірів.

Це правило також поширюється на матчі Ліги націй і плей-офф турніру в цьому році.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасував карантинні обмеження по глядачів на матчах під своєю егідою. Тепер на матчах будуть діяти обмеження виключно влади кожної конкретної країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вирішальні матчі Євро-2020 можуть пройти з 50% заповнюваністю стадіону "Уемблі", а це 45 тисяч чоловік.

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