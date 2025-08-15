Стыдно из-за вопросов? Кремль показал встречу Трампа и Путина без звука
Пресс-служба Кремля опубликовала видео начала переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным без звука.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кремля.
Вероятно, в администрации российского диктатора постеснялись вопросов, которые задавали Путину журналисты в начале встречи.
На трансляциях западных медиа можно было услышать, что журналисты выкрикивали:
- "Вы согласитесь на перемирие?";
- "Вы обяжетесь больше не убивать гражданских?";
- "Почему президент Трамп должен верить вашим словам?".
Но ни на один из этих вопросов они не получили ответа. Путин, что-то выкрикнул журналистам, но из-за шума не было слышно, что именно. А Трамп после всех вопросов ответил: "Спасибо".
Встреча Трампа и Путина на Аляске
Напомним, на Аляске на авиабазе в городе Анкоридж стартовали переговоры Трампа и Путина. Это первая встреча лицом к лицу руководителей США и России с начала полномасштабной российской войны против Украины.
В начале встречи на Аляске Трамп и Путин пожали руки. А потом российский диктатор сделал вид, что не слышит вопросов журналистов о том, "прекратит ли он убивать гражданских украинцев".
Главный вопрос, который Трамп собирается обсудить с Путиным, - прекращение боевых действий в Украине. Как заявил американский президент перед встречей, он хотел бы, чтобы переговоры закончились "каким-нибудь перемирием".
