Стыдно из-за вопросов? Кремль показал встречу Трампа и Путина без звука

Пресс-служба Кремля опубликовала видео начала переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным без звука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кремля.

Но ни на один из этих вопросов они не получили ответа. Путин, что-то выкрикнул журналистам, но из-за шума не было слышно, что именно. А Трамп после всех вопросов ответил: "Спасибо".

На трансляциях западных медиа можно было услышать, что журналисты выкрикивали:

Вероятно, в администрации российского диктатора постеснялись вопросов, которые задавали Путину журналисты в начале встречи.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Напомним, на Аляске на авиабазе в городе Анкоридж стартовали переговоры Трампа и Путина. Это первая встреча лицом к лицу руководителей США и России с начала полномасштабной российской войны против Украины.

В начале встречи на Аляске Трамп и Путин пожали руки. А потом российский диктатор сделал вид, что не слышит вопросов журналистов о том, "прекратит ли он убивать гражданских украинцев".

Главный вопрос, который Трамп собирается обсудить с Путиным, - прекращение боевых действий в Украине. Как заявил американский президент перед встречей, он хотел бы, чтобы переговоры закончились "каким-нибудь перемирием".

Больше о сегодняшней встрече - в материале РБК-Украина.