Стыдно из-за вопросов? Кремль показал встречу Трампа и Путина без звука

Анкоридж, Пятница 15 августа 2025 23:05
Стыдно из-за вопросов? Кремль показал встречу Трампа и Путина без звука Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пресс-служба Кремля опубликовала видео начала переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным без звука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кремля.

Вероятно, в администрации российского диктатора постеснялись вопросов, которые задавали Путину журналисты в начале встречи.

На трансляциях западных медиа можно было услышать, что журналисты выкрикивали:

  • "Вы согласитесь на перемирие?";
  • "Вы обяжетесь больше не убивать гражданских?";
  • "Почему президент Трамп должен верить вашим словам?".

Но ни на один из этих вопросов они не получили ответа. Путин, что-то выкрикнул журналистам, но из-за шума не было слышно, что именно. А Трамп после всех вопросов ответил: "Спасибо".

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Напомним, на Аляске на авиабазе в городе Анкоридж стартовали переговоры Трампа и Путина. Это первая встреча лицом к лицу руководителей США и России с начала полномасштабной российской войны против Украины.

В начале встречи на Аляске Трамп и Путин пожали руки. А потом российский диктатор сделал вид, что не слышит вопросов журналистов о том, "прекратит ли он убивать гражданских украинцев".

Главный вопрос, который Трамп собирается обсудить с Путиным, - прекращение боевых действий в Украине. Как заявил американский президент перед встречей, он хотел бы, чтобы переговоры закончились "каким-нибудь перемирием".

Больше о сегодняшней встрече - в материале РБК-Украина.

