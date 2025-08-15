ua en ru
Соромно через питання? Кремль показав зустріч Трампа і Путіна без звуку

Анкорідж, П'ятниця 15 серпня 2025 23:05
Соромно через питання? Кремль показав зустріч Трампа і Путіна без звуку Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Прес-служба Кремля опублікувала відео початку переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним без звуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кремля.

Ймовірно, в адміністрації російського диктатора засоромилися запитань, які ставили Путіну журналісти на початку зустрічі.

На трансляціях західних медіа можна було почути, що журналісти вигукували:

  • "Ви погодитеся на перемир'я?";
  • "Ви зобов'яжетеся більше не вбивати цивільних осіб?";
  • "Чому президент Трамп повинен вірити вашим словам?".

Але на жодне з цих питань вони не отримали відповіді. Путін, щось вигукнув журналістам, але через галас не було чути, що саме. А Трамп після всіх питань відповів: "Дякую".

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Нагадаємо, на Алясці на авіабазі у місті Анкорідж стартували переговори Трампа та Путіна. Це перша зустріч віч-на-віч очільників США та Росії з початку повномасштабної російської війни проти України.

На початку зустрічі на Алясці Трамп та Путін потисли руки. А потім російський диктатор вдав, що не чує запитань журналістів про те, "чи припинить він вбивати цивільних українців".

Головне питання, яке Трамп збирається обговорити з Путіним, - припинення бойових дій в Україні. Як заявив американський президент перед зустріччю, він хотів би, щоб переговори закінчились "яким-небудь перемир'ям".

Більше про сьогоднішню зустріч - у матеріалі РБК-Україна.

