Соратник Медведчука получил временную защиту в Словакии, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Denik N .

Как пишет издание, статус временной защиты Марчевский получил от словацкого Министерства внутренних дел. Также такие слухи журналистам подтвердил адвокат Марчевского Леонид Кушнаренко.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток отказался как-либо комментировать скандальное решение своего ведомства.

Временную защиту в Словакии Марчевский получил после того, как Чехия ввела против него санкции. В стране заблокировали его активы, а также деньги на банковских счетах.

В Чехии подозревают Марчевского в том, что он вместе со скандальным экс-нардепом Виктором Медведчуком возглавлял пророссийскую сеть влияния, которая финансировала сайт Voice of Europe.

Как выяснили в Праге, этот сайт использовали для пророссийской пропаганды.