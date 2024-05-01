Соратник Медведчука получил временную защиту в Словакии, - СМИ
Словакия предоставила пророссийскому пропагандисту Артему Марчевскому, который был генеральным продюсером телеканала "112 Украина", временную защиту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Denik N.
Как пишет издание, статус временной защиты Марчевский получил от словацкого Министерства внутренних дел. Также такие слухи журналистам подтвердил адвокат Марчевского Леонид Кушнаренко.
Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток отказался как-либо комментировать скандальное решение своего ведомства.
Временную защиту в Словакии Марчевский получил после того, как Чехия ввела против него санкции. В стране заблокировали его активы, а также деньги на банковских счетах.
В Чехии подозревают Марчевского в том, что он вместе со скандальным экс-нардепом Виктором Медведчуком возглавлял пророссийскую сеть влияния, которая финансировала сайт Voice of Europe.
Как выяснили в Праге, этот сайт использовали для пророссийской пропаганды.
Пророссийское правительство Словакии
Стоит заметить, что в Словакии в прошлом году на парламентских выборах победила пророссийская партия. Ее лидер - Роберт Фицо - позже стал премьер-министром страны.
Фицо сразу же прекратил предоставление какой-либо военной помощи Украине. Также недавно он отказался выделять деньги на чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины.
Премьер обещал, что он будет блокировать украинское членство в НАТО, поскольку это якобы может привести к Третьей мировой войне.
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