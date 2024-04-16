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Фицо объяснил, почему против вступления Украины в НАТО

Вторник 16 апреля 2024 21:22
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Фицо объяснил, почему против вступления Украины в НАТО Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (GettyImages)
Автор: Анастасия Гришкова

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против вступления Украины в НАТО. Он также высказался о перспективе примирения с Россией после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Kresy.

По мнению Фицо, членство Украины в Альянсе может спровоцировать глобальный конфликт.

"На волне конфликта существует большая заинтересованность в восстановлении нормальных отношений с Москвой. Я хочу проводить политику добрых, дружеских отношений со всеми, кто в такой политике заинтересован ", - отметил Фицо, отмечая приверженность сотрудничеству с государствами во всем мире.

Фицо также выразил свою позицию по вступлению Украины в НАТО, заявив, что будет против этого.

"Членство Украины в НАТО только в пользу Третьей мировой войны. Нам достаточно независимой Украины", - сказал он.

Путь Украины в НАТО

В 2022 году Украина подала заявление о вступлении в НАТО. Однако оккупация некоторых юго-восточных территорий Украины Россией замедляет вступление в НАТО.

Как ранее сообщало РБК-Украина, после вступления Украины и Грузии в НАТО Черное море должно стать морем Североатлантического альянса, как Балтийское, таким мнением поделился министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу во время Второй Черноморской конференции безопасности Международной Крымской платформы.

Напомним, странам НАТО необходимо пригласить Украину в Альянс. Такому решению нет альтернатив, потому что российский диктатор Владимир Путин хочет уничтожить нашу страну.

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