Фицо объяснил, почему против вступления Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против вступления Украины в НАТО. Он также высказался о перспективе примирения с Россией после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Kresy .

По мнению Фицо, членство Украины в Альянсе может спровоцировать глобальный конфликт.

"На волне конфликта существует большая заинтересованность в восстановлении нормальных отношений с Москвой. Я хочу проводить политику добрых, дружеских отношений со всеми, кто в такой политике заинтересован ", - отметил Фицо, отмечая приверженность сотрудничеству с государствами во всем мире.

Фицо также выразил свою позицию по вступлению Украины в НАТО, заявив, что будет против этого.