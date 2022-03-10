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Sony припиняє продажі своїх консолей та ігор в Росії

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Росія, Четвер 10 березня 2022 01:36
Sony припиняє продажі своїх консолей та ігор в Росії Фото: Sony припиняє продажі консолей та ігор в РФ (playstation.com)
Автор: Роман Мирончук

Sony припинила продаж своїх консолей PlayStation і програмного забезпечення в Росії через війну в Україні. Жителям РФ також не буде доступний магазин відеоігор PlayStation Store.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Представник підрозділу відеоігор Sony заявив в середу, 9 березня, що компанія також скасовує у РФ запуск своєї нової гоночної гри Gran Turismo 7.

"Для підтримки гуманітарної допомоги корпорація Sony Group оголосила про пожертвування в розмірі 2 мільйонів доларів управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців та міжнародної неурядової організації Save the Children для підтримки жертв цієї трагедії", - йдеться в заяві компанії.

Зазначимо, що раніше продажі своїх ігор в PlayStation Store призупинили всі найбільші ігрові студії - Ubisoft, Rockstar Games, Activision Blizzard, CD Projekt Red.

Нагадаємо, російський ринок покинули вже понад 70 світових брендів, включаючи Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Форд, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn та інші.

Ми також писали про те, що один з найбільших у світі виробників мікропроцесорів Intel призупиняє всі поставки у РФ і Білорусь.

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