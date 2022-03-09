Intel призупиняє всі постачання до РФ та Білорусі

Найбільший у світі виробник мікропроцесорів Intel призупиняє всі постачання до Росії та Білорусі. Таким чином компанія відповіла на російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Ми засуджуємо вторгнення Росії в Україну, і ми призупинили всі постачання клієнтам як у Росії, так і в Білорусі. Наші думки з усіма, хто постраждав від цієї війни", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що перед цим міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав компанію негайно призупинити постачання до РФ.

"Я вірю, що ваші найкращі технічні рішення призначені для світу. Я закликаю вас, Intel, перестати продавати свої рішення Росії, коли їхні танки та ракети вбивають мирних українців!" - написав Федоров у Twitter.