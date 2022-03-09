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Intel призупиняє всі постачання до РФ та Білорусі

Новость на русском →
США, Середа 09 березня 2022 10:45
Intel призупиняє всі постачання до РФ та Білорусі Фото: Intel призупиняє всі постачання до РФ та Білорусі (intel/medium.com)
Автор: Марія Кучерявець

Найбільший у світі виробник мікропроцесорів Intel призупиняє всі постачання до Росії та Білорусі. Таким чином компанія відповіла на російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Ми засуджуємо вторгнення Росії в Україну, і ми призупинили всі постачання клієнтам як у Росії, так і в Білорусі. Наші думки з усіма, хто постраждав від цієї війни", - йдеться в повідомленні.

Intel призупиняє всі постачання до РФ та Білорусі

Зазначимо, що перед цим міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав компанію негайно призупинити постачання до РФ.

"Я вірю, що ваші найкращі технічні рішення призначені для світу. Я закликаю вас, Intel, перестати продавати свої рішення Росії, коли їхні танки та ракети вбивають мирних українців!" - написав Федоров у Twitter.

Нагадаємо, нещодавно компанія Samsung заявила, що поставки телефонів, чіпів і побутової електроніки в Росію були припинені через вторгнення російських військ в Україну.

Компанії масово йдуть з ринку Росії

Зазначимо, що компанії-гіганти, які вийшли і виходять з Росії наступні: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Форд, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (а це Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (через кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle і т. д.

Росію "забанили": Apple Pay, Amazon, CEX Io, Etsy, Facebook (бан акаунтів медіа РФ), Google Pay, Google Maps, Instagram (блокування пропаганди), Paysera, Samsung pay і т. д.

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Intel Війна Росії проти України
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