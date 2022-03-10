Sony прекращает продажи своих консолей и игр в России

Sony прекратила продажу своих консолей PlayStation и программного обеспечения в России из-за войны в Украине. Жителям РФ также не будет доступен магазин видеоигр PlayStation Store.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

Представитель подразделения видеоигр Sony заявил в среду, 9 марта, что компания также отменяет в РФ запуск своей новой гоночной игры Gran Turismo 7.

"Для поддержки гуманитарной помощи корпорация Sony Group объявила о пожертвовании в размере 2 миллионов долларов Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и международной неправительственной организации Save the Children для поддержки жертв этой трагедии", - говорится в заявлении компании.

Отметим, что ранее продажи своих игр в PlayStation Store приостановили все крупнейшие игровые студии - Ubisoft, Rockstar Games, Activision Blizzard, CD Projekt Red.