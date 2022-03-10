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Sony прекращает продажи своих консолей и игр в России

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Россия, Четверг 10 марта 2022 01:36
Sony прекращает продажи своих консолей и игр в России Фото: Sony прекращает продажи консолей и игр в РФ (playstation.com)
Автор: Роман Мирончук

Sony прекратила продажу своих консолей PlayStation и программного обеспечения в России из-за войны в Украине. Жителям РФ также не будет доступен магазин видеоигр PlayStation Store.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Представитель подразделения видеоигр Sony заявил в среду, 9 марта, что компания также отменяет в РФ запуск своей новой гоночной игры Gran Turismo 7.

"Для поддержки гуманитарной помощи корпорация Sony Group объявила о пожертвовании в размере 2 миллионов долларов Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и международной неправительственной организации Save the Children для поддержки жертв этой трагедии", - говорится в заявлении компании.

Отметим, что ранее продажи своих игр в PlayStation Store приостановили все крупнейшие игровые студии - Ubisoft, Rockstar Games, Activision Blizzard, CD Projekt Red.

Напомним, российский рынок покинули уже более 70 мировых брендов, включая Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Форд, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn и другие.

Мы также писали о том, что один из крупнейших в мире производителей микропроцессоров Intel приостанавливает все поставки в РФ и Беларусь.

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