Солнце заканчивается? Где в Украине завтра до +20 и когда погода ощутимо посвежеет

14:30 12.03.2026 Чт
3 мин
Март может готовить нам сюрпризы, поэтому завтрашнее тепло лучше не упустить
aimg Ирина Костенко
Солнце заканчивается? Где в Украине завтра до +20 и когда погода ощутимо посвежеет Завтрашний день может стать самым теплым в ближайшей перспективе (фото: Getty Images)

Погода в Украине завтра будет почти апрельской. Однако позже тепло может снова уступить место прохладе.

Подробнее о прогнозе погоды на 13 марта и дальнейшем вероятном снижении температуры, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Начало не только по календарю? Почему весна на самом деле приходит трижды и от чего зависит

Где в Украине завтра будет теплее всего

Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, в пятницу (13 марта):

  • атмосферное давление в Украине будет слабо падать;
  • погоду без осадков все еще будет определять поле высокого давления.

"В относительно теплой воздушной массе сохранится подобное распределение температуры к предыдущим дням", - уточнили в УкрГМЦ.

Следовательно, погода в течение следующих суток будет малооблачной и сухой.

Ветер ожидается юго-восточный или восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха завтра ожидается в среднем такая:

  • ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;
  • днем - около 12-17 градусов выше нуля.

Несколько прохладнее будет в Карпатах и на побережье морей - от 8 до 13 градусов по Цельсию.

Между тем самой теплой погода будет на Закарпатье, где воздух может прогреться до +20°C.

Солнце заканчивается? Где в Украине завтра до +20 и когда погода ощутимо посвежеетПрогноз погоды по Украине на 13 марта (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с погодой в Киеве и по области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение 13 марта также ожидается малооблачная и без осадков.

Ветер - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью - от 0 до 2 градусов тепла;
  • днем - около 13-15 градусов тепла.

Температура воздуха по области:

  • ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;
  • днем - около 12-17 градусов выше нуля.

Солнце заканчивается? Где в Украине завтра до +20 и когда погода ощутимо посвежеетПрогноз на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Когда температура воздуха станет "свежее"

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, сейчас над Украиной царит антициклон. Именно поэтому погода - сухая, солнечная и теплая днем.

Хотя несколько прохладнее, по ее словам, в Карпатах и на побережьях морей.

При этом уже с субботы, 14 марта, по данным эксперта, "станет свежее". Тогда температура воздуха днем может быть около 10-11 градусов по Цельсию.

"А с 17-го марта температура воздуха снизится до +4+10 градусов. Поэтому в ближайшей перспективе завтра - самый теплый, практически апрельский день, наслаждайтесь", - подытожила специалист в своем Facebook.

Солнце заканчивается? Где в Украине завтра до +20 и когда погода ощутимо посвежеетПрогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киев наконец официально пришла метеорологическая весна и объясняли, сколько на самом деле длилась в городе зима.

Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

Читайте также, что на самом деле нельзя обрезать в саду весной.

