Солнце заканчивается? Где в Украине завтра до +20 и когда погода ощутимо посвежеет
Погода в Украине завтра будет почти апрельской. Однако позже тепло может снова уступить место прохладе.
Подробнее о прогнозе погоды на 13 марта и дальнейшем вероятном снижении температуры, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Где в Украине завтра будет теплее всего
Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, в пятницу (13 марта):
- атмосферное давление в Украине будет слабо падать;
- погоду без осадков все еще будет определять поле высокого давления.
"В относительно теплой воздушной массе сохранится подобное распределение температуры к предыдущим дням", - уточнили в УкрГМЦ.
Следовательно, погода в течение следующих суток будет малооблачной и сухой.
Ветер ожидается юго-восточный или восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха завтра ожидается в среднем такая:
- ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;
- днем - около 12-17 градусов выше нуля.
Несколько прохладнее будет в Карпатах и на побережье морей - от 8 до 13 градусов по Цельсию.
Между тем самой теплой погода будет на Закарпатье, где воздух может прогреться до +20°C.
Прогноз погоды по Украине на 13 марта (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Что будет с погодой в Киеве и по области
По территории города Киева и Киевской области погода в течение 13 марта также ожидается малооблачная и без осадков.
Ветер - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью - от 0 до 2 градусов тепла;
- днем - около 13-15 градусов тепла.
Температура воздуха по области:
- ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;
- днем - около 12-17 градусов выше нуля.
Прогноз на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Когда температура воздуха станет "свежее"
Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, сейчас над Украиной царит антициклон. Именно поэтому погода - сухая, солнечная и теплая днем.
Хотя несколько прохладнее, по ее словам, в Карпатах и на побережьях морей.
При этом уже с субботы, 14 марта, по данным эксперта, "станет свежее". Тогда температура воздуха днем может быть около 10-11 градусов по Цельсию.
"А с 17-го марта температура воздуха снизится до +4+10 градусов. Поэтому в ближайшей перспективе завтра - самый теплый, практически апрельский день, наслаждайтесь", - подытожила специалист в своем Facebook.
Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
