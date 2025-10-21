Солнце на западе, дожди на востоке: какой сегодня будет погода в Украине

По прогнозу синоптиков, днем температура будет колебаться от +9 до +13 градусов, а на юге и западе повысится до +15. В то же время на северо-востоке еще будет прохладно - около +9.

Самые низкие ночные температуры зафиксируют в западных областях, где возможны заморозки до -5 градусов. На остальной территории ночью ожидается около +1, а местами при прояснениях - от 0 до -3 градусов.

Дожди прогнозируют на востоке страны, а также в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях. Зато на западе будет царить солнечная и спокойная погода.

Погода в Киеве

В столице во вторник будет сухо. Ночью температура составит от +2 до +6 градусов, а днем воздух прогреется до +10. В течение недели ожидается постепенное повышение температуры.

Ранее мы сообщали, что в Украине ожидается резкий погодный контраст: после дождей и холодных ночей погода постепенно перейдет к солнечному потеплению ближе к середине следующей недели. Подробно о том, какой будет погода в ближайшие дни - в материале РБК-Украина.

Также в минувшие выходные популярный горнолыжный курорт Буковель в Карпатах начало засыпать снегом.