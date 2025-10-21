UA

Сонце на заході, дощі на сході: якою сьогодні буде погода в Україні

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 21 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні, 21 жовтня, в Україні очікується потепління, хоча ніч була ще досить прохолодною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За прогнозом синоптиків, вдень температура коливатиметься від +9 до +13 градусів, а на півдні та заході підвищиться до +15. Водночас на північному сході ще буде прохолодно - близько +9.

Найнижчі нічні температури зафіксують у західних областях, де можливі заморозки до -5 градусів. На решті території вночі очікується близько +1, а подекуди при проясненнях - від 0 до -3 градусів.

Дощі прогнозують на сході країни, а також у Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях. Натомість на заході пануватиме сонячна та спокійна погода.

Погода в Києві

У столиці у вівторок буде сухо. Вночі температура становитиме від +2 до +6 градусів, а вдень повітря прогріється до +10. Упродовж тижня очікується поступове підвищення температури.

Раніше ми повідомляли, що в Україні очікується різкий погодний контраст: після дощів і холодних ночей погода поступово перейде до сонячного потепління ближче до середини наступного тижня. Детально про те, якою буде погода найближчими днями - у матеріалі РБК-Україна.

Також минулими вихідними популярний гірськолижний курорт Буковель у Карпатах почало засипати снігом.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

ГідрометцентрПогода в Україні