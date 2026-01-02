Соломия Витвицкая показала парный "лук" с женихом в стильных вышиванках
Телеведущая Соломия Витвицкая поделилась фото с женихом Алексеем Ситайло, на котором они предстали в гармоничном парном образе в национальном стиле. Влюбленные выбрали вышиванки, удачно соединив украинские традиции с актуальными модными решениями и сдержанной современной эстетикой.
Парный "лук" в национальном стиле
Для совместного фото Соломия и Алексей сделали ставку на темную базу и глубокие красные акценты - сочетание, которое уже стало классикой современной интерпретации украинского костюма.
Образы выглядят целостно и продуманно, подчеркивая не только стиль пары, но и их единство.
Образ Соломии Витвицкой
Телеведущая позирует в длинном черном платье-вышиванке свободного кроя, которое одновременно выглядит сдержанно и торжественно.
Главный акцент - широкие рукава, щедро украшенные вышивкой в бордово-красных оттенках. Орнамент выглядит графично и выразительно, привлекая внимание к рукам и силуэту в целом.
Особую аутентичность образу добавляет отложной воротник с традиционным орнаментом - деталь, которая редко встречается в современных платьях-вышиванках и делает лук узнаваемым.
Витвицкая показала, как носить платье-вышиванку
Поверх платья Соломия надела стилизованную красную плахту, что отсылает к классическому украинскому строю. Плахта зафиксирована тонким красным поясом-шнурком с кисточками, который акцентирует талию и завершает композицию.
Вместо классической праздничной обуви телеведущая выбрала замшевые сапоги светло-коричневого цвета на устойчивых каблуках. Такое решение добавляет образу современности и делает его более универсальным.
Бьюти-образ выдержан в сдержанном стиле: мягкие локоны и макияж с акцентом на глаза не перегружают "лук" и гармонично его дополняют.
Соломия Витвицкая
Образ Алексея Ситайло
Жених Соломии поддержал общую стилистику, выбрав черную мужскую вышиванку, которая визуально перекликается с платьем телеведущей.
Рубашка украшена геометрическим орнаментом в красно-бордовой гамме на груди и манжетах, что создает единый стилистический ансамбль пары.
Лаконичный крой и сдержанная цветовая палитра делают образ элегантным и уместным для праздничного события.
Влюбленные показали стильный парный образ
Фото сделано на фоне роскошной новогодней елки, украшенной золотистыми шарами, и массивной хрустальной люстры.
Такая атмосфера усиливает ощущение торжественности, тепла и семейного уюта, а также выгодно подчеркивает национальные образы пары.
Модный акцент
Парный "лук" Соломии Витвицкой и Алексея Ситайло - пример того, как традиционная украинская одежда может выглядеть актуально, стильно и уместно в современном праздничном контексте.
Вышиванки в таком исполнении становятся не только символом культуры, но и полноценным элементом модного гардероба.
