Синий металлик и фасон "русалка": жена Усика поразила праздничным "луком"

Жена боксера Александра Усика продемонстрировала эффектный праздничный образ, в котором соединила трендовый синий металлик и женственный фасон "русалка". Ее наряд с пайетками, дополненный сдержанным бьюти-образом и контрастной локацией, стал ярким примером современной вечерней моды.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала жена Усика

Екатерина выбрала костюм, состоящий из макси-юбки и укороченного топа, полностью покрытых мелкими синими пайетками.

Благодаря особому расположению декоративных элементов ткань создает эффект "чешуи" или мерцающих волн, которые меняют оттенок в зависимости от освещения. Визуально это напоминает поверхность вечернего моря - глубокую, подвижную и многогранную.

Фасон юбки - "русалка" - мягко подчеркивает силуэт и добавляет образу женственности. В то же время верх балансирует композицию: укороченный топ со свободными, структурированными рукавами в стиле кейпа формирует архитектурный объем в верхней части и делает "лук" более концептуальным.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Цвет, который работает на статус

Насыщенный синий металлик - один из ключевых оттенков для вечерних выходов последних сезонов. Он выглядит сдержанно, но в то же время роскошно, не перегружая образ излишней драматичностью.

В случае Екатерины Усик этот цвет подчеркивает статусность и уверенность, оставаясь в рамках элегантной праздничной классики.

Екатерина Усик показала праздничный образ (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Бьюти-образ: баланс и минимализм

Чтобы не перегружать образ активной фактурой, Екатерина сделала ставку на лаконичные детали.

Макияж выполнен в нюдовых тонах с акцентом на ровный тон кожи и выразительный взгляд.

Прическа - гладко зачесанные назад волосы - подчеркивает черты лица и позволяет костюму оставаться главным акцентом.

"Лук" Екатерины Усик - это наглядный пример того, как можно совместить традиционное праздничное сияние с трендовым кроем, фактурностью и продуманными контрастами.

Такой образ легко вписывается в формат светского события и одновременно соответствует актуальным fashion-настроениям, где индивидуальность и смелость становятся главными маркерами стиля.

Жена Усика показала модный образ (фото: instagram.com/usyk_kate1505)