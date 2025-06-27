Эти клубничные роллы - самое вкусное, что вы приготовите этим летом

Сладкие роллы с клубникой - это легкий и эффектный десерт, который покорит как детей, так и взрослых. Готовятся за считанные минуты, а выглядят как настоящий шедевр из ресторана!

РБК-Украина сообщает, как легко может каждый приготовить роллы из клубники дома.

Сладкие ролики из клубники

Ингредиенты:

яйца - 5 шт.

сахар - 25 г

молоко - 25 г

крахмал - 10 г

клубничный джем - 60 г

крем-сыр - 50 г

фрукты любые - 40 г

Сначала крахмал нужно растворить в молоке, влить в яичную смесь, добавить сахар и тщательно размешать. После этого нажарьте блинов.

Для крема смешайте крем-сыр с джемом. Перед приготовлением блинчик охладить, а крем лучше выложить с помощью мешка, чтобы не порвать блинчик .

Роллы перед нарезкой необходимо охладить и сверху украсить фруктами.