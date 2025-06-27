Эти клубничные роллы - самое вкусное, что вы приготовите этим летом
Рецепт сладких роллов с клубникой, которые стоит приготовить летом (коллаж: РБК-Украина)
Сладкие роллы с клубникой - это легкий и эффектный десерт, который покорит как детей, так и взрослых. Готовятся за считанные минуты, а выглядят как настоящий шедевр из ресторана!
РБК-Украина сообщает, как легко может каждый приготовить роллы из клубники дома.
Сладкие ролики из клубники
Ингредиенты:
- яйца - 5 шт.
- сахар - 25 г
- молоко - 25 г
- крахмал - 10 г
- клубничный джем - 60 г
- крем-сыр - 50 г
- фрукты любые - 40 г
Сначала крахмал нужно растворить в молоке, влить в яичную смесь, добавить сахар и тщательно размешать. После этого нажарьте блинов.
Для крема смешайте крем-сыр с джемом. Перед приготовлением блинчик охладить, а крем лучше выложить с помощью мешка, чтобы не порвать блинчик.
Роллы перед нарезкой необходимо охладить и сверху украсить фруктами.
Сладкие роллы из клубники (фото: кадр из видео)
@cesmak.info Солодкі роли до дня полуниці! Улюблені роли моїх дітей Що треба: Для млинців на 5 шт 1. Яйце 5 шт 2. Цукор 25 гр 3. молоко 25 гр 4. Крохмаль 10 гр Крохмаль розчинити в молоці, влити в яєчну суміш, додати цукор, розмішати. Для крему на 5 порцій: 1. сирний сир 360 гр. 2. Полуничний джем 60 гр Добре перемішати. Для ролу: 1. Яєчний млинець - 1 шт 2. Крем сир - 50 - 80 гр 3. Фрукти будь-які - 40 гр Перед приготуванням млинець охолодити, а крем краще викладати за допомогою мішка, щоб не порвати млинець. Роли перед нарізкою необхідно охолодити! Обережно! Це дуже смачно! #млинцірецепт #солодкімлинці #млинцізфруктами #млинцізполуницею #полуницярецепт #простімлинці #простірецепти #рецептиукраїнською #сушімлинці #ролимлинці #українськістрави #українськірецепти #легкімлинці оригінальний звук - Кулінарні Рецепти
Вас может заинтересовать
- Рецепт вкусного летнего салата с курицей и манго
- Лучшее блюдо на ужин, которое полезно для кишечника
- Бельгийские вафли с необычными ингредиентами, которые легко готовить на завтрак