ua en ru
Пт, 27 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Эти клубничные роллы - самое вкусное, что вы приготовите этим летом

Пятница 27 июня 2025 07:45
UA EN RU
Эти клубничные роллы - самое вкусное, что вы приготовите этим летом Рецепт сладких роллов с клубникой, которые стоит приготовить летом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Сладкие роллы с клубникой - это легкий и эффектный десерт, который покорит как детей, так и взрослых. Готовятся за считанные минуты, а выглядят как настоящий шедевр из ресторана!

РБК-Украина сообщает, как легко может каждый приготовить роллы из клубники дома.

Сладкие ролики из клубники

Ингредиенты:

  • яйца - 5 шт.
  • сахар - 25 г
  • молоко - 25 г
  • крахмал - 10 г
  • клубничный джем - 60 г
  • крем-сыр - 50 г
  • фрукты любые - 40 г

Сначала крахмал нужно растворить в молоке, влить в яичную смесь, добавить сахар и тщательно размешать. После этого нажарьте блинов.

Для крема смешайте крем-сыр с джемом. Перед приготовлением блинчик охладить, а крем лучше выложить с помощью мешка, чтобы не порвать блинчик.

Роллы перед нарезкой необходимо охладить и сверху украсить фруктами.

Эти клубничные роллы - самое вкусное, что вы приготовите этим летомЭти клубничные роллы - самое вкусное, что вы приготовите этим летомСладкие роллы из клубники (фото: кадр из видео)

@cesmak.info Солодкі роли до дня полуниці! Улюблені роли моїх дітей Що треба: Для млинців на 5 шт 1. Яйце 5 шт 2. Цукор 25 гр 3. молоко 25 гр 4. Крохмаль 10 гр Крохмаль розчинити в молоці, влити в яєчну суміш, додати цукор, розмішати. Для крему на 5 порцій: 1. сирний сир 360 гр. 2. Полуничний джем 60 гр Добре перемішати. Для ролу: 1. Яєчний млинець - 1 шт 2. Крем сир - 50 - 80 гр 3. Фрукти будь-які - 40 гр Перед приготуванням млинець охолодити, а крем краще викладати за допомогою мішка, щоб не порвати млинець. Роли перед нарізкою необхідно охолодити! Обережно! Це дуже смачно! #млинцірецепт #солодкімлинці #млинцізфруктами #млинцізполуницею #полуницярецепт #простімлинці #простірецепти #рецептиукраїнською #сушімлинці #ролимлинці #українськістрави #українськірецепти #легкімлинці оригінальний звук - Кулінарні Рецепти

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты Здоровая еда
Новости
У Путина рассказали, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной
У Путина рассказали, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу