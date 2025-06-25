Легкий салат на ужин без майонеза, который вы захотите готовить каждый день
Этот легкий салат - идеальный ужин для жарких дней: он быстро готовится, не требует термообработки и не содержит майонеза. Из него можно взять порцию в школу, на работу или готовить для всей семьи.
РБК-Украина предлагает очень простой, но полезный и вкусный рецепт диетического салата.
Ингредиенты
- 1/2 небольшой головки капусты, тонко шинковать
- 1-2 средние моркови, натертые на крупной терке
- 3-4 огурца (молодые или корнишоны), нарезанные
- 1 сладкий болгарский перец, тонкими полосками
- 1/2 чашки нарезанного укропа (можно петрушки)
- 3 ст. л. белого уксуса (винного или яблочного)
- 2 ст. л. оливкового масла
- Соль и перец, по вкусу
Пошаговое приготовление
В глубокую миску насыпать капусту и морковь, посолить и дать немного постоять - они немного выпустят сок и станут мягче.
Добавить огурцы, перец и свежую зелень, бережно перемешать.
Приготовьте заправку: смешайте уксус, масло и черный молотый перец.
Полить овощную смесь заправкой и снова перемешать, чтобы все хорошо обернулось.
Дать настояться 10-15 минут - салат станет еще более сочным.
При подаче можно добавить несколько капель лимонного сока для свежего кисловатого акцента.
Остатки хранить в холодильнике, в герметичном контейнере - до 2-3 дней.
Овощной салат - классика здорового питания (фото: Freepik)
Почему стоит готовить этот салат ежедневно
Этот салат станет вашим любимым вечерним рецептом по нескольким причинам.
Во-первых, он чрезвычайно прост в приготовлении - все ингредиенты доступны, а время на приготовление составляет не более 20 минут.
Во-вторых, он очень полезен: свежая капуста, морковь и огурцы - источник клетчатки, витаминов и антиоксидантов. Благодаря отсутствию майонеза, салат не содержит вредных жиров и не создает ощущения тяжести после еды.
В-третьих, блюдо универсальное - его можно подавать как гарнир к рыбе или мясу, или же есть как самостоятельный ужин. Салат хорошо хранится в холодильнике, так что можно приготовить его с вечера и взять с собой на следующий день.
И самое главное - он вкусный, освежающий и никогда не надоедает, потому что каждый раз можно немного менять состав, добавляя новые овощи или семечки.
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При написании использовались следующие источники: материалы сайтов Eating Well и Martha Stewart.