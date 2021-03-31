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Сонячно і тепло до +16: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні у середу, 31 березня, тепла та сонячна. Температура повітря у західних областях досягне +17.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх регіонах

На території всієї України сьогодні буде мінлива хмарність та без опадів. На заході вдень буде +14+17, а вночі +4+7. На півночі країни очікується вдень +10+15, а вночі -2+6.

У центральних областья синоптики прогнозують вдень +10+16, а вночі -1+6. На заході та півдні країни вдень буде +10+13, а вночі від -2 до 0.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні теж тепло та без опадів. Температура повітря вдень складе +14+16, а вночі +4+6.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні в останній день березня порадує теплом, і майже скрізь буде сухо і сонячно, лише тільки в ряді регіонів очікуються опади у вигляді дощів.

Нагадаємо, у квітні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 8-11 градусів тепла, в горах 5-6 градусів тепла.

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