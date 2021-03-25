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Якою буде погода у квітні: прогноз Укргідрометцентру

Новость на русском → Четвер 25 березня 2021 09:15
Якою буде погода у квітні: прогноз Укргідрометцентру Фото: весна в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У квітні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 8-11 градусів тепла, в горах 5-6 градусів тепла. Це близько до середніх багаторічних значень.

Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Дані багаторічних спостережень свідчать, середня місячна температура повітря у квітні становить 7-11 градусів тепла, в гірських районах 2-6 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 6-16 градусів морозу, в Карпатах та на північному сході до 17-22 градусів морозу, у Львівській області та крайньому півдні місцями 3-5 градусів морозу. Абсолютний максимум температури повітря - 26-33 градусів тепла, в горах 21-22 градусів тепла.

За інформацію Укргідрометцентру, середня місячна кількість опадів складає 22-62 мм, на Закарпатті та в Карпатах до 65-84 мм, на високогір‘ї 102-107 мм.

Як повідомляло РБК-Україна, середньорічна температура 2020 року у Києві піднялась до 10,9 градусів тепла, що на 3,2 градусів перевищує кліматичну норму. Рік виявився рекордно теплим за всю історію спостережень з 1881 року.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря в Києві у лютому 2021 року становила 4,5 градусів морозу. Це на 2,2 градусів нижче за кліматичну норму.

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Якою буде погода у квітні: прогноз Укргідрометцентру
Якою буде погода у квітні: прогноз Укргідрометцентру
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