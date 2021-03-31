Погода порадує теплом і сонцем майже всю Україну, проте подекуди пройдуть дощі

Погода в Україні в останній день березня порадує теплом, і майже скрізь буде сухо і сонячно, лише тільки в ряді регіонів очікуються опади у вигляді дощів. Температура повітря в середу буде досить висока, причому подібну синоптичну "естафету" має перехопити й перший день квітня.

Такий прогноз дали синоптики на сайті Meteoprog .

Погода в центральних регіонах України 31 березня

У Вінницькій області очікується мінлива хмарність, без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть близько +4...+7 градусів, вдень буде від +12 до +15 градусів.

У Кіровоградській та Черкаській областях мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря в темний час доби від +3 до +6 градусів, удень близько +11... +14 градусів.

У Дніпропетровській і Полтавській областях мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі очікується від +3 до +6 градусів, удень - від +9 до +12 градусів.

Погода в західних регіонах 31 березня

У Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Стовпчики термометрів покажуть вночі від +5 до +8 градусів, вдень очікується близько +15... +18 градусів.

У Тернопільській області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі від +5 до +8 градусів, вдень від +13 до +16 градусів.

У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться між +5 і +8 градусами, вдень прогнозується від +14 до +17 градусів.

Погода на Півночі України 31 березня

У Київській області мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі від +3 до +6 градусів, вдень прогнозується близько +12... +15 градусів.

У Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі близько +5... +8 градусів, вдень від +13 до +16 градусів.

В Сумській області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі близько +2... +5 градусів, вдень від +7 до +10 градусів.

В Чернігівській області мінлива хмарність, вранці дощитиме. Температура повітря вночі очікується близько +3... +6 градусів, вдень від +10 до +13 градусів.

Погода в східних регіонах 31 березня

В Харківській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі очікується від +1 до +4 градуси, вдень близько +7... +10 градусів.

У Луганській області мінлива хмарність, пройде дощ. Стовпчики термометрів у нічний час покажуть близько +1... +3 градуси, вдень від +7 до +11 градусів.

Погода на Півдні України 31 березня

В Одеській і Миколаївській областях мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі від +4 до +7 градусів, удень +12... +15 градусів.

У Запорізькій та Херсонській областях мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі прогнозується від +3 до +6 градусів, удень +9... +12 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі від +3 до +6 градусів, вдень близько +8... +11 градусів.