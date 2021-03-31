UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Солнечно и тепло до +16: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине в среду, 31 марта, теплая и солнечная. Температура воздуха в западных областях достигнет +17.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Прогноз во всех регионах

На территории всей Украины сегодня будет переменная облачность и без осадков. На западе днем будет +14+17, а ночью +4+7. На севере страны ожидается днем +10+15, а ночью -2+6.

В центральных областья синоптики прогнозируют днем +10+16, а ночью -1+6. На западе и юге страны днем будет +10+13, а ночью от -2 до 0.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня тоже тепло и без осадков. Температура воздуха днем составит +14+16, а ночью +4+6.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в последний день марта порадует теплом, и почти везде будет сухо и солнечно, только в ряде регионов ожидаются осадки в виде дождей.

Напомним, в апреле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Гидрометцентрпотепление
Читайте также
Практически без дождей и до +12 тепла: прогноз погоды на сегодня
В Украину возвращаются дожди, но теплая погода сохранится
Прогноз погоды