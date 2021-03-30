До +17 і без опадів: якою буде погода в останній день березня

Погода в Україні у середу, 31 березня, у всіх областях очікується хмарною з проясненнями. Вдень повітря прогріється від 10 до 17 градусів. Вночі у центрі, на півночі і півдні прогнозуються невеликі заморозки.

За даними гідрометцентру, у центральних, північних та східних частинах країни вночі температура буде варіюватися в межах -1 +2. Вдень повітря прогріється від +10 до +13 градусів. Опади не очікуються. Вітер південно-східний. Його швидкість не перевищить 8 метрів в секунду.

На заході температура повітря вночі становитиме від 0 до +7. Вдень стовпчики термометрів в регіоні піднімуться від +12 до +17. Вітер очікується помірний.

На півдні країни вночі прогнозується 0 +2 градуси, вдень повітря прогріється до +11 +13. У Криму в темний час можливі невеликі - до -1 - заморозки. Денна температура коливатиметься від +10 до +12.

У Києві 31 березня мінлива хмарність. Вітер помірний, південно-західний. Нічна температура становитиме +4 +6 градусів, вдень очікується від +14 до +16.

Фото: погода в Україні 31 березня (meteo.gov.ua)