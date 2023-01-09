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В ВСУ рассказали, почему россияне переключились с Бахмута на Соледар

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Понедельник 09 января 2023 13:26
В ВСУ рассказали, почему россияне переключились с Бахмута на Соледар Фото: Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск ВСУ (facebook.com/sergij cerevatij)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сконцентрировали больше своих подразделений на Бахмутском направлении и системнее давят на оборону украинских войск, в том числе и в Соледаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

По его словам, Соледар уже давно является одной из самых горячих точек Бахмутского фронта.

Так, россияне все это время с помощью регулярных войск и группы "Вагнера" пытались найти слабое место ВСУ по всем населенным пунктам региона и прорвать нашу оборону.

"Следовательно сейчас врагу просто удалось сконцентрировать больше своих подразделений и системнее давить на нашу оборону. Что требует от нас соответствующих реагирований и кризисного военного менеджмента", - сказал Череватый.

Недавно россияне заявили, что якобы "взяли" Соледар. Однако наши бойцы и руководство опровергают эти заявления, отмечая, что ситуация в этом направлении действительно тяжелая.

Напомним, украинское командование направило в Соледар дополнительные силы и средства, чтобы стабилизировать ситуацию.

В ВСУ также объясняли, как морозы могут повлиять на бои за Соледар.

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