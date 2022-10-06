Солдат РФ жалуется на большие потери в районе Лимана, - ГУР

Российский солдат в телефонном разговоре пожаловался на большое количество убитых в его подразделении, в том числе среди офицерского командного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"У нас неспокойно. Нас в кольцо пытаются взять, но не знаю. У нас за неделю четыре "двухсотых": командир роты, командир взвода, водила этой "мотолыги" (транспортер МТ-ЛБ - ред.), и пацан еще тоже – второй командир взвода. Больше не могу говорить", - говорится в радиоперехвате.

По словам российского военнослужащего, он с подразделением в 30 человек находился в селе Терны Донецкой области, недалеко от Лимана.