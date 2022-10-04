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Россияне обсуждают войну в Украине по прогнозам Ванги: перехват ГУР

Новина українською →
Украина, Вторник 04 октября 2022 18:30
Россияне обсуждают войну в Украине по прогнозам Ванги: перехват ГУР Фото: Россияне обсуждают войну в Украине по прогнозам Ванги: перехват ГУР (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Жена рассказывает российскому оккупанту, что война в Украине должна затянуться до 2024 года. Об этом она узнала, анализируя прогнозы Ванги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

Россиянка переживает из-за того, что ее муж пока находится на войне против Украины и она еще долго не увидит его.

"Я тоже домой хочу, но уже никак. Вчера ребята, которые были отказниками, их вернули назад", - объяснил оккупант.

Потом женщина заявила, что, по прогнозам Ванги, это все должно происходить до 2024 года и она находится в отчаянии, что не увидит своего мужа еще 2 года. Т

акже россиянка рассказала оккупанту, что в РФ многие мужчины убегают от мобилизации. Многие расстаются с женами, чтобы их не забрали в армию.

Напомним, что российские солдаты подтверждают тяжелое положение армии РФ по некоторым направлениям. оккупанты звонят родным, чтобы попрощаться.

Также российские солдаты не понимают, почему РФ воюет против Украины. Они жалуются на командование и хотят бежать домой.

Ранее российский оккупант в разговоре с матерью пожаловался на стасус "добровольца". Женщина же пожаловалась на отсутствие реакции руководства РФ на последние удары по Крыму.

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