Россияне обсуждают войну в Украине по прогнозам Ванги: перехват ГУР

Жена рассказывает российскому оккупанту, что война в Украине должна затянуться до 2024 года. Об этом она узнала, анализируя прогнозы Ванги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

Россиянка переживает из-за того, что ее муж пока находится на войне против Украины и она еще долго не увидит его.

"Я тоже домой хочу, но уже никак. Вчера ребята, которые были отказниками, их вернули назад", - объяснил оккупант.

Потом женщина заявила, что, по прогнозам Ванги, это все должно происходить до 2024 года и она находится в отчаянии, что не увидит своего мужа еще 2 года. Т

акже россиянка рассказала оккупанту, что в РФ многие мужчины убегают от мобилизации. Многие расстаются с женами, чтобы их не забрали в армию.