RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Солдат британской армии погиб в Украине: детали трагедии

Иллюстративное фото: в Украине погиб британский солдат (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Военнослужащий Вооруженных сил Великобритании погиб в Украине сегодня, 9 декабря, в результате несчастного случая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в соцсети X.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня утром, во вторник, 9 декабря, в Украине погиб военнослужащий Вооруженных сил Великобритании", - сказано в сообщении ведомства. 

В Минобороны уточнили, что военнослужащий получил травмы в результате трагического несчастного случая, произошедшего во время наблюдения за тем, как  украинские воины испытывали новую оборонительную систему вдали от линии фронта.

Чиновники уже уведомили семью погибшего о трагедии. 

Убийство волонтера из Британии

Напомним, в июне 2025 года в Донецкой области 69-летняя британская волонтерка Энни Льюис Марффи погибла после атаки российского дрона на ее автомобиль. С момента последнего разговора с сыном 8 июня о ней ничего не было известно, а тело до осталось в зоне боевых действий.

Марффи сотрудничала с благотворительной организацией Aid Ukraine и направлялась в Краматорск на зеленом Toyota RAV4 вместе с другим гуманитарным работником.

По данным полицейского отчета Краматорского райотдела, Марффи получила травмы, несовместимые с жизнью, после удара российского дрона между 11 и 12 июня. Семья волонтера обращалась в украинский МИД и британские власти, но не могла вывезти тело и получить свидетельство о смерти.

Также 15 февраля 2023 года в Украине погиб гражданин Британии Джонатан Шенкин. Он был военным медиком. Шенкин стал восьмым гражданином Британии, убитым Россией с начала войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияВойна в Украине