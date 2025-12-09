Солдат британської армії загинув в Україні: деталі трагедії

Убивство волонтерки з Британії

Нагадаємо, у червні 2025 року в Донецькій області 69-річна британська волонтерка Енні Льюїс Марффі загинула після атаки російського дрона на її автомобіль. З моменту останньої розмови з сином 8 червня про неї нічого не було відомо, а тіло до залишилося в зоні бойових дій.

Марффі співпрацювала з благодійною організацією Aid Ukraine і прямувала до Краматорська на зеленому Toyota RAV4 разом з іншим гуманітарним працівником.

За даними поліцейського звіту Краматорського райвідділу, Марффі зазнала травм, несумісних із життям, після удару російського дрона між 11 і 12 червня. Сім'я волонтерки зверталася в українське МЗС і британську владу, але не могла вивезти тіло й отримати свідоцтво про смерть.

Також 15 лютого 2023 року в Україні загинув громадянин Британії Джонатан Шенкін. Він був військовим медиком. Шенкін став восьмим громадянином Британії, убитим Росією від початку війни.