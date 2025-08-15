Сегодня большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать, приметы

15 августа православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы - один из двенадцати самых больших праздников церковного года. Этот праздник, символизирующий завершение земного пути Девы Марии, знаменует переход ее души в Царство Небесное. Согласно народным верованиям и церковным канонам, этот день имеет особые запреты и приметы, которые стоит знать.

История Успения Пресвятой Богородицы

Праздник Успения посвящен мирному завершению земной жизни Божией Матери, которое в церковной традиции называется "успением" или "засыпанием".

По преданию, на время Успения все апостолы, которые проповедовали в разных странах, были чудесным образом собраны в Иерусалиме. Даже опоздавший апостол Фома по прибытии обнаружил, что тело Богородицы исчезло из гробницы. Открыв ее, апостолы увидели лишь благоухающие цветы. Это стало символом того, что Дева Мария была взята на Небо с душой и телом.

Этот праздник является радостным, поскольку свидетельствует о победе над смертью и вечной жизни.

Празднику Успения предшествует Успенский пост, который считается самым строгим после Великого. Сегодня же, в день праздника, пост завершается.

Что категорически нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы

На Успение существует ряд строгих запретов, которые следует соблюдать.

Нельзя ссориться и ругаться. Особенно не стоит выяснять отношения с родными и близкими, ведь в этот день это считается большим грехом.

Не стоит работать в поле, шить, вышивать или заниматься другой тяжелой физической работой.

Нельзя ходить босиком по земле. По поверью, в этот день земля может быть проклята из-за слез Богородицы, и хождение босиком может навлечь болезни.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся. Сегодня важно быть щедрыми, особенно в отношении тех, кто просит.

В этот день наши предки не брали в руки острые предметы. Даже хлеб ломали руками, а не резали ножом.

Также не желательно сегодня стричься, особенно это касается девушек. Считается, что стрижка в этот день может разгневать Деву Марию.

Народные приметы и традиции на Успение

В народе этот праздник связывали с завершением жатвы, поэтому в этот день было принято освящать колоски нового урожая, благодаря Богородицу за щедрость.

Какая погода на Успение, такой будет и осень. Ясный день обещает теплую и погожую осень, а дождь - мокрую и холодную.

Если на Успение много паутины - зима будет малоснежной и морозной.

Если в этот день нет ветра - зима будет холодной.

Радуга на небе - к теплой осени.

Утром туман - к богатому урожаю грибов.

Считалось, что на Успение начинается молодое бабье лето, когда солнце становится особенно горячим, как будто готовится к зимнему сну.

Традиции празднования Успения Богородицы

На праздник Успения Пресвятой Богородицы христиане традиционно посещают церковь. В этот день в храмах освящают семена и колоски пшеницы из нового урожая. В церкви верующие также ставят свечи за здоровье родных и близких, особенно детей, и молятся за их благополучие.

Успенский пост, предшествовавший празднику, завершается, поэтому накрывают праздничные столы с освященным хлебом из свежей муки. Застолье часто сопровождается блюдами из нового урожая: пирогами с фруктами и овощами, варениками, медовыми вкусностями.

Кроме праздничного обеда, на Успение традиционно занимаются заготовкой запасов на зиму. Этот день считается особенно благоприятным для соления капусты, огурцов, помидоров. Также многие собирают грибы и орехи.

Сны, увиденные в ночь на Успение, издавна считались вещими. Люди верят, что они могут иметь особое значение и предсказывать будущие события, поэтому относятся к ним с особым вниманием.

У кого День ангела 15 августа

Сегодня именины празднуют: Степан, Василий, Иван, Николай, Мария, Петр, Тимофей, Федор, Яков.

Молитва к Божьей Матери на каждый день

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Аминь.