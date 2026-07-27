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К "Национальному кешбэку" подключились еще два банка: кто присоединился и сколько выплачивают

19:41 27.07.2026 Пн
3 мин
До какого числа нужно потратить накопленные деньги?
aimg Татьяна Веремеева
К "Национальному кешбэку" подключились еще два банка: кто присоединился и сколько выплачивают Фото: Национальный кешбэк (Getty Images)
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К государственной программе "Национальный кешбэк" присоединились еще два банка - Alliance bank и KredoBank. Теперь количество банков-партнеров выросло до 22.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики и окружающей среды Украины.

Главное:

  • Новые банки-партнеры К государственной программе присоединились Alliance bank и KredoBank. Теперь накапливать и получать кешбэк можно через 22 банка.
  • Масштабы и охват: К программе привлечено более 2 тысяч производителей, 422 тысяч товаров и почти 1,5 тысяч торговых сетей.
  • Условия начисления: Компенсация составляет 5% или 15% за покупку товаров украинского производства (максимум - 3 000 гривен в месяц).
  • Важный дедлайн: Ранее накопленные средства нужно использовать до 31 июля 2026 года включительно.

В ведомстве рассказывают, что за последние два месяца количество участников программы увеличилось почти на полмиллиона человек. В настоящее время ежемесячные выплаты "Национального кешбэка" получают уже более 5 миллионов украинцев.

Сообщается, что расширение сети банков-партнеров сделает программу более доступной для жителей разных регионов и позволит пользователям выбрать банк, услугами которого они уже пользуются.

Как работает "Национальный кешбэк"

Пользователям программы начисляется компенсация за покупку товаров украинского производства по дифференцированной модели - 15% или 5% в зависимости от товара.

Проверить размер кешбэка можно на странице "Национальный кешбэк" или с помощью сканера штрихкодов в приложении "Дия" в одноимённом разделе.

Максимальная сумма кешбэка составляет 3000 гривен.

В настоящее время к программе уже присоединились:

  • более 2 тысяч украинских производителей;
  • более 422 тысяч товаров украинского производства;
  • почти 1,5 тысяч торговых сетей и отдельных магазинов по всей стране.

На что можно потратить деньги

Накопленный кешбэк можно использовать для:

  • оплаты коммунальных и почтовых услуг;
  • покупки продуктов питания, лекарств и книг украинского производства;
  • благотворительных взносов, в том числе донатов в поддержку ВСУ.

Список магазинов, где можно приобрести украинские товары с кэшбеком, доступен на портале "Сделано в Украине" .

В то же время в министерстве напомнили, что средства, накопленные в предыдущем цикле "Национального кешбэка", в частности кешбэк на горючее и выплаты по программе "Зимняя поддержка", можно использовать до 31 июля 2026 года включительно. После этого неиспользованные средства вернутся в государственный бюджет, а сама программа продолжит работу в обычном режиме.

Как присоединиться к программе

Для участия в программе требуется:

  1. Открыть специальную карту для выплат в одном из банков-партнеров;
  2. Определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях;
  3. В приложении "Дия" выбрать карту для выплат "Национального кешбэка";
  4. Оплачивать покупки подключенной к программе картой.

Напомним, с 1 мая в Украине стартовал новый этап программы "Национальный кешбэк", в рамках которого накопления средств начались заново. Первоначально неиспользованные средства первого этапа планировали аннулировать с 1 июля, однако этот срок продлили до 1 августа. В то же время, в начале июля украинцы получили последнюю выплату кешбэка за апрель в рамках первого этапа программы.

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