К "Национальному кешбэку" подключились еще два банка: кто присоединился и сколько выплачивают
К государственной программе "Национальный кешбэк" присоединились еще два банка - Alliance bank и KredoBank. Теперь количество банков-партнеров выросло до 22.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики и окружающей среды Украины.
Главное:
- Новые банки-партнеры К государственной программе присоединились Alliance bank и KredoBank. Теперь накапливать и получать кешбэк можно через 22 банка.
- Масштабы и охват: К программе привлечено более 2 тысяч производителей, 422 тысяч товаров и почти 1,5 тысяч торговых сетей.
- Условия начисления: Компенсация составляет 5% или 15% за покупку товаров украинского производства (максимум - 3 000 гривен в месяц).
- Важный дедлайн: Ранее накопленные средства нужно использовать до 31 июля 2026 года включительно.
В ведомстве рассказывают, что за последние два месяца количество участников программы увеличилось почти на полмиллиона человек. В настоящее время ежемесячные выплаты "Национального кешбэка" получают уже более 5 миллионов украинцев.
Сообщается, что расширение сети банков-партнеров сделает программу более доступной для жителей разных регионов и позволит пользователям выбрать банк, услугами которого они уже пользуются.
Как работает "Национальный кешбэк"
Пользователям программы начисляется компенсация за покупку товаров украинского производства по дифференцированной модели - 15% или 5% в зависимости от товара.
Проверить размер кешбэка можно на странице "Национальный кешбэк" или с помощью сканера штрихкодов в приложении "Дия" в одноимённом разделе.
Максимальная сумма кешбэка составляет 3000 гривен.
В настоящее время к программе уже присоединились:
- более 2 тысяч украинских производителей;
- более 422 тысяч товаров украинского производства;
- почти 1,5 тысяч торговых сетей и отдельных магазинов по всей стране.
На что можно потратить деньги
Накопленный кешбэк можно использовать для:
- оплаты коммунальных и почтовых услуг;
- покупки продуктов питания, лекарств и книг украинского производства;
- благотворительных взносов, в том числе донатов в поддержку ВСУ.
Список магазинов, где можно приобрести украинские товары с кэшбеком, доступен на портале "Сделано в Украине" .
В то же время в министерстве напомнили, что средства, накопленные в предыдущем цикле "Национального кешбэка", в частности кешбэк на горючее и выплаты по программе "Зимняя поддержка", можно использовать до 31 июля 2026 года включительно. После этого неиспользованные средства вернутся в государственный бюджет, а сама программа продолжит работу в обычном режиме.
Как присоединиться к программе
Для участия в программе требуется:
- Открыть специальную карту для выплат в одном из банков-партнеров;
- Определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях;
- В приложении "Дия" выбрать карту для выплат "Национального кешбэка";
- Оплачивать покупки подключенной к программе картой.
Напомним, с 1 мая в Украине стартовал новый этап программы "Национальный кешбэк", в рамках которого накопления средств начались заново. Первоначально неиспользованные средства первого этапа планировали аннулировать с 1 июля, однако этот срок продлили до 1 августа. В то же время, в начале июля украинцы получили последнюю выплату кешбэка за апрель в рамках первого этапа программы.