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Главная » Жизнь » Деньги

Украинцам начали выплачивать "Нацкэшбек" за апрель: когда деньги сгорят

16:36 03.07.2026 Пт
1 мин
Деньги в рамках "Нацкэшбека" аннулируют уже относительно скоро
aimg Иван Носальский
Украинцам начали выплачивать "Нацкэшбек" за апрель: когда деньги сгорят Иллюстративное фото: "Нацкэшбек" за апрель начал поступать на карточки (Getty Images)
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С сегодняшнего дня на банковские карточки украинцев начали поступать деньги в рамках программы "Национальный кэшбек" за апрель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію" в Telegram.

На что можно потратить деньги

Всего "Нацкэшбек" за апрель получат около 5 млн украинцев.

Полученный кэшбек граждане не могут снять наличными или перевести на другие банковские карты. Эти средства разрешено направить на безналичную оплату товаров и услуг.

В частности, накопленные деньги можно потратить на:

  • коммунальные услуги;
  • почтовые услуги;
  • лекарства и продукты питания отечественного производства;
  • книги от украинских издательств;
  • благотворительность и финансовая поддержка Сил обороны Украины.

Дедлайн

Все накопленные на карте средства должны быть использованы до 31 июля 2026 года включительно. После этой даты весь неиспользованный остаток будет автоматически аннулирован, а деньги вернутся в государственный бюджет.

Эта выплата официально завершает первый этап государственной программы.

С 1 мая стартовал новый этап "Национального кэшбека", поэтому все текущие накопления формируются заново.

Ранее планировалось, что деньги на карточке "Национальный кэшбек" должны были сгореть 1 июля, но дедлайн перенесли.

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