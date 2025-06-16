Сегодня часть Сум может остаться без воды: кому стоит запастись (список улиц)
Сегодня, 16 июня, часть жителей города Сумы может временно остаться без воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Горводоканал" в Facebook.
Когда именно и как надолго может исчезнуть вода
Согласно информации Горводоканала Сумского городского совета, сегодня (в понедельник, 16 июня) один из водозаборов города может быть приостановлен с 13:00.
Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ на водосети.
Уточняется, что водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ.
"Приносим извинения за временные неудобства", - подчеркнули в коммунальном предприятии.
Кого из жителей просят сделать запас воды
Позаботиться о запасе воды сумской Горводоканал попросил жителей микрорайона Тимирязевка:
- ул. Роменской;
- ул. Герасима Кондратьева;
- ул. Лихвинской Стенки;
- ул. Петропавловской;
- ул. Сумской артбригады;
- ул. Шишкаревской;
- ул. Ярослава Мудрого;
- ул. Засумской;
- ул. Ильинской;
- ул. Даниила Галицкого;
- улиц, прилегающих к ним.
В завершение гражданам напомнили телефоны диспетчерской службы КП "Горводоканал":
- 050 407-81-10;
- 067 548-21-12.
Публикация горводоканала (скриншот: facebook.com/Міськводоканал-Сумської-міської-ради)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Одессе завершили аварийно-восстановительные работы водопровода, из-за прорыва которого жители трех из четырех районов города два дня были без водоснабжения.
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