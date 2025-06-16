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Сегодня часть Сум может остаться без воды: кому стоит запастись (список улиц)

Понедельник 16 июня 2025 10:30
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Сегодня часть Сум может остаться без воды: кому стоит запастись (список улиц) Некоторых жителей города Сумы просят сделать запас воды (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 16 июня, часть жителей города Сумы может временно остаться без воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Горводоканал" в Facebook.

Когда именно и как надолго может исчезнуть вода

Согласно информации Горводоканала Сумского городского совета, сегодня (в понедельник, 16 июня) один из водозаборов города может быть приостановлен с 13:00.

Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ на водосети.

Уточняется, что водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ.

"Приносим извинения за временные неудобства", - подчеркнули в коммунальном предприятии.

Кого из жителей просят сделать запас воды

Позаботиться о запасе воды сумской Горводоканал попросил жителей микрорайона Тимирязевка:

  • ул. Роменской;
  • ул. Герасима Кондратьева;
  • ул. Лихвинской Стенки;
  • ул. Петропавловской;
  • ул. Сумской артбригады;
  • ул. Шишкаревской;
  • ул. Ярослава Мудрого;
  • ул. Засумской;
  • ул. Ильинской;
  • ул. Даниила Галицкого;
  • улиц, прилегающих к ним.

В завершение гражданам напомнили телефоны диспетчерской службы КП "Горводоканал":

  • 050 407-81-10;
  • 067 548-21-12.

Сегодня часть Сум может остаться без воды: кому стоит запастись (список улиц)Публикация горводоканала (скриншот: facebook.com/Міськводоканал-Сумської-міської-ради)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Одессе завершили аварийно-восстановительные работы водопровода, из-за прорыва которого жители трех из четырех районов города два дня были без водоснабжения.

Читайте также, кому грозят новые штрафы за вред рекам и водоемам в Украине и что больше всего загрязняет воду (и в каких регионах).

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Сумы Сумская область Водоснабжение
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