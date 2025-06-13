В Одессу возвращают воду: как будут восстанавливать подачу и чего ждать одесситам

В Одессе завершили аварийно-восстановительные работы водопровода, из-за прорыва которого жители трех из четырех районов города два дня были без водоснабжения. Специалисты обещают, что система полностью заработает в течение 2-6 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Инфоксводоканала".

Так, вечером 13 июня "Инфоксводоканал" начал поэтапное восстановление водоснабжения в Приморском, Киевском и Хаджибейском районах Одессы.

Как и планировалось, аварийные работы удалось завершить до 22:00 13 июня. И это несмотря на то, что авария на водопроводе была сверхсложной, потому что произошла посреди болота, которое пришлось засыпать и осушать.

"С 21:30 начинаем восстанавливать водоснабжение. Благодарны одесситам за терпение, а работникам за самоотверженный труд в течение тяжелых 2 суток. Хотя ребята продолжат работать до утра (закрытие раскопок), но благодаря им водоснабжение постепенно восстанавливается с соблюдением необходимого технологического процесса", - сказано в официальном сообщении.

Когда одесситы будут с водой

Специалисты "Инфоксводоканала" предупреждают одесситов набраться терпения, ведь полностью восстановить водоснабжение можно не ранее 2-6 часов.

Дело в том, что водопроводная система была полностью пуста, поэтому на ее наполнение нужно много времени.

Также важными факторами являются:

удаленность потребителей от насосной станции;

этажность дома;

активность других пользователей.

Кроме того, стоит помнить, что в многоэтажках давление обеспечивают дополнительные насосные станции, которые тоже требуют времени для нормализации работы.

Когда обращаться к балансодержателю

Если до первой половины дня 14 июня вода в квартире не появится, то жителям стоит обратиться к балансодержателю дома (ЖКС, ОСМД, управляющая компания) - возможно, проблема на уровне внутридомовых сетей.

Контакт-центр для уточнений

В случае длительных перебоев с водой жители могут обращаться в контакт-центр "Инфоксводоканала" по номерам: