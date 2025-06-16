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Сьогодні частина Сум може залишитись без води: кому варто запастися (список вулиць)

Понеділок 16 червня 2025 10:30
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Сьогодні частина Сум може залишитись без води: кому варто запастися (список вулиць) Декого з мешканців міста Суми просять зробити запас води (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 16 червня, частина мешканців міста Суми може тимчасово залишитись без води.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Міськводоканал" у Facebook.

Коли саме та як надовго може зникнути вода

Згідно з інформацією Міськводоканалу Сумської міської ради, сьогодні (у понеділок, 16 червня) один з водозаборів міста може бути призупинений з 13:00.

Це пов'язано з проведенням аварійно-ремонтних робіт на водомережі.

Уточнюється, що водопостачання буде відновлене після завершення ремонтних робіт.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - наголосили у комунальному підприємстві.

Кого з мешканців просять зробити запас води

Потурбуватися про запас води сумський Міськводоканал попросив мешканців мікрорайону Тимірязівка:

  • вул. Роменської;
  • вул. Герасима Кондратьєва;
  • вул. Лихвинської Стінки;
  • вул. Петропавлівської;
  • вул. Сумської артбригади;
  • вул. Шишкарівської;
  • вул. Ярослава Мудрого;
  • вул. Засумської;
  • вул. Іллінської;
  • вул. Данила Галицького;
  • вулиць, прилеглих до них.

Насамкінець громадянам нагадали телефони диспетчерської служби КП "Міськводоканал":

  • 050 407-81-10;
  • 067 548-21-12.

Сьогодні частина Сум може залишитись без води: кому варто запастися (список вулиць)Публікація міськводоканалу (скриншот: facebook.com/Міськводоканал-Сумської-міської-ради)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Одесі завершили аварійно-відновлювальні роботи водогону, через прорив якого мешканці трьох із чотирьох районів міста два дні були без водопостачання.

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Суми Сумська область Водопостачання
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