Сьогодні частина Сум може залишитись без води: кому варто запастися (список вулиць)
Сьогодні, 16 червня, частина мешканців міста Суми може тимчасово залишитись без води.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Міськводоканал" у Facebook.
Коли саме та як надовго може зникнути вода
Згідно з інформацією Міськводоканалу Сумської міської ради, сьогодні (у понеділок, 16 червня) один з водозаборів міста може бути призупинений з 13:00.
Це пов'язано з проведенням аварійно-ремонтних робіт на водомережі.
Уточнюється, що водопостачання буде відновлене після завершення ремонтних робіт.
"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - наголосили у комунальному підприємстві.
Кого з мешканців просять зробити запас води
Потурбуватися про запас води сумський Міськводоканал попросив мешканців мікрорайону Тимірязівка:
- вул. Роменської;
- вул. Герасима Кондратьєва;
- вул. Лихвинської Стінки;
- вул. Петропавлівської;
- вул. Сумської артбригади;
- вул. Шишкарівської;
- вул. Ярослава Мудрого;
- вул. Засумської;
- вул. Іллінської;
- вул. Данила Галицького;
- вулиць, прилеглих до них.
Насамкінець громадянам нагадали телефони диспетчерської служби КП "Міськводоканал":
- 050 407-81-10;
- 067 548-21-12.
Публікація міськводоканалу (скриншот: facebook.com/Міськводоканал-Сумської-міської-ради)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Одесі завершили аварійно-відновлювальні роботи водогону, через прорив якого мешканці трьох із чотирьох районів міста два дні були без водопостачання.
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