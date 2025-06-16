Сьогодні частина Сум може залишитись без води: кому варто запастися (список вулиць)

Сьогодні, 16 червня, частина мешканців міста Суми може тимчасово залишитись без води.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Міськводоканал" у Facebook.

Коли саме та як надовго може зникнути вода

Згідно з інформацією Міськводоканалу Сумської міської ради, сьогодні (у понеділок, 16 червня) один з водозаборів міста може бути призупинений з 13:00.

Це пов'язано з проведенням аварійно-ремонтних робіт на водомережі.

Уточнюється, що водопостачання буде відновлене після завершення ремонтних робіт.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - наголосили у комунальному підприємстві.

Кого з мешканців просять зробити запас води

Потурбуватися про запас води сумський Міськводоканал попросив мешканців мікрорайону Тимірязівка:

вул. Роменської;

вул. Герасима Кондратьєва;

вул. Лихвинської Стінки;

вул. Петропавлівської;

вул. Сумської артбригади;

вул. Шишкарівської;

вул. Ярослава Мудрого;

вул. Засумської;

вул. Іллінської;

вул. Данила Галицького;

вулиць, прилеглих до них.

Насамкінець громадянам нагадали телефони диспетчерської служби КП "Міськводоканал":

050 407-81-10;

067 548-21-12.

Публікація міськводоканалу (скриншот: facebook.com/Міськводоканал-Сумської-міської-ради)