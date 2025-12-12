ua en ru
София Шамия показала стильный городской образ, который подходит всем

Пятница 12 декабря 2025 07:15
София Шамия показала стильный городской образ, который подходит всем София Шамия (фото: instagram.com/sofiashamia)
Автор: Катерина Собкова

"Мисс Украина 2023" София Шамия продолжает демонстрировать безупречный стиль и на этот раз показала модный образ. Модель выбрала трендовую комбинацию пальто оверсайз, широких брюк с полоской и лонгслива, создав универсальный "лук" для зимы в большом городе.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала бывшая участница "Холостяка"

Основой образа стал коричневый цвет, который дизайнеры называют одним из главных для зимнего гардероба.

Верхний слой, а именно длинное пальто оверсайз-кроя имеет прямой силуэт и создает ощущение свободы и комфорта. Шамия носит пальто расстегнутым, подчеркивая многослойность - ключевую черту современного smart casual.

Под пальто - обтягивающий лонгслив в тон верхней одежды, формирующий почти монохромный верх и акцентирующий внимание на шее и ключицах. Такая стилизация делает образ визуально собранным и гармоничным, а также помогает уравновесить объем оверсайз-пальто.

Не менее заметный элемент - брюки в тонкую вертикальную полоску. Это широкие брюки свободного кроя в графитовом оттенке. Вертикальная полоска визуально удлиняет силуэт, а широкие брюки создают динамику при движении. Именно такие модели остаются трендом последних сезонов и часто появляются в коллекциях мировых брендов.

София Шамия показала стильный городской образ, который подходит всемСофия Шамия из "Холостяка" (фото: instagram.com/sofiashamia)

Аксессуары Софии гармонично дополняют общую композицию. Модель выбрала объемную сумку мягкой формы - современный вариант хобо-багета.

Мягкая округлая линия сумки контрастирует с геометричностью пальто, создавая баланс между строгостью и женственностью. Темный ремень на талии помогает очертить силуэт, несмотря на то что верхняя часть образа достаточно объемная.

В общем впечатлении этот look сочетает жесткость структурированных вещей и мягкость деталей - от фактур до аксессуаров.

София Шамия демонстрирует стиль, в котором можно появиться и на деловой встрече, и на вечерней прогулке по городу. Такой образ - универсальный пример того, как коричневый цвет и классические брюки с полоской могут работать вместе в современном городском гардеробе.

София Шамия показала стильный городской образ, который подходит всемСофия Шамия показала модный лук (фото: instagram.com/sofiashamia)

Советы, как повторить образ Шамии

1. Выбирайте насыщенные оттенки коричневого или бургунди

Пальто или свитер в винном цвете сразу добавляют образу дороговизны и глубины, независимо от бренда.

2. Добавьте брюки из костюмной ткани в вертикальную полоску

Такой принт визуально вытягивает силуэт и сочетается практически с любыми структурированными верхами.

3. Создайте монохромный верх

Топ или гольф в тон пальто делает образ визуально целостным - даже если вещи бюджетные.

4. Добавьте аксессуары

Мягкие сумки уравновешивают строгость пальто и брюк.

5. Не застегивайте пальто

Так образ выглядит легче и современнее, а многослойность - более заметной.

6. Подберите сдержанный макияж и прическу

Мягкая волна или естественная укладка идеально подходят к деловому городскому шику.

София Шамия показала стильный городской образ, который подходит всемСофия Шамия задает тренды (фото: instagram.com/sofiashamia)

