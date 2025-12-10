С чем носить пальто этой зимой: стильный пример от Насти Каменских
Певица Настя Каменских показала эффектный образ на зиму 2026 в насыщенных коричневых оттенках. Длинное пальто оверсайз, высокие сапоги и стильные аксессуары создают современный "лук", который идеален для прогулок по мегаполису.
Какой "лук" выбрала Каменских
Пальто
Центральный элемент образа - длинное шерстяное пальто насыщенного коричневого цвета, напоминающее оттенок горького шоколада.
Оверсайз-силуэт с немного завышенными плечами соответствует тренду power dressing и придает образу драматичности. Длина макси подчеркивает элегантность и создает утонченный силуэт.
Некоторые фото демонстрируют высокий разрез спереди, что позволяет акцентировать внимание на обуви и ногах, добавляя в образ динамики.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Обувь
Образ дополняют высокие кожаные сапоги рыжего оттенка.
Острый носок и длина почти до колена зрительно удлиняют ноги и балансируют длину пальто с мини-длиной шорт, выглядывающих снизу.
Такая обувь делает образ одновременно элегантным и смелым.
Нижний слой
Под пальто артистка надела ультракороткие шорты черного оттенка из экокожи и свитер с высоким горлом на молнии, которые делают "лук" многослойным и современным.
Каменских показала модный лук (фото: instagram.com/kamenskux)
Аксессуары
Аксессуары играют немаловажную роль в формировании стиля. На голове Каменских завязан платок нейтрального бежевого оттенка, который придает образу нотку элегантности в духе 50-60-х годов.
Сумка-тоут из кожи с тиснением под крокодила насыщенного винного цвета создает роскошный контраст с матовой текстурой пальто.
Детали дополняют образ: большие очки оранжевыми линзами добавляют яркий цветовой акцент.
Каменских продемонстрировала тренды зимы 2026 (фото: instagram.com/kamenskux)
Образ Насти Каменских демонстрирует умение работать с многослойностью, сочетать разные текстуры - матовые и глянцевые, а также драматические аксессуары.
В результате получается теплый, элегантный и максимально трендовый "лук", подходящий для прогулок по мегаполису, деловых встреч, посиделок с подругами, походов в кино или картинную галерею.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
