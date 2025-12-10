ua en ru
С чем носить пальто этой зимой: стильный пример от Насти Каменских

Среда 10 декабря 2025 07:16
UA EN RU
С чем носить пальто этой зимой: стильный пример от Насти Каменских Настя Каменских (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Певица Настя Каменских показала эффектный образ на зиму 2026 в насыщенных коричневых оттенках. Длинное пальто оверсайз, высокие сапоги и стильные аксессуары создают современный "лук", который идеален для прогулок по мегаполису.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Каменских

Пальто

Центральный элемент образа - длинное шерстяное пальто насыщенного коричневого цвета, напоминающее оттенок горького шоколада.

Оверсайз-силуэт с немного завышенными плечами соответствует тренду power dressing и придает образу драматичности. Длина макси подчеркивает элегантность и создает утонченный силуэт.

Некоторые фото демонстрируют высокий разрез спереди, что позволяет акцентировать внимание на обуви и ногах, добавляя в образ динамики.

С чем носить пальто этой зимой: стильный пример от Насти КаменскихНастя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux) 

Обувь

Образ дополняют высокие кожаные сапоги рыжего оттенка.

Острый носок и длина почти до колена зрительно удлиняют ноги и балансируют длину пальто с мини-длиной шорт, выглядывающих снизу.

Такая обувь делает образ одновременно элегантным и смелым.

Нижний слой

Под пальто артистка надела ультракороткие шорты черного оттенка из экокожи и свитер с высоким горлом на молнии, которые делают "лук" многослойным и современным.

С чем носить пальто этой зимой: стильный пример от Насти КаменскихКаменских показала модный лук (фото: instagram.com/kamenskux) 

Аксессуары

Аксессуары играют немаловажную роль в формировании стиля. На голове Каменских завязан платок нейтрального бежевого оттенка, который придает образу нотку элегантности в духе 50-60-х годов.

Сумка-тоут из кожи с тиснением под крокодила насыщенного винного цвета создает роскошный контраст с матовой текстурой пальто.

Детали дополняют образ: большие очки оранжевыми линзами добавляют яркий цветовой акцент.

С чем носить пальто этой зимой: стильный пример от Насти КаменскихКаменских продемонстрировала тренды зимы 2026 (фото: instagram.com/kamenskux) 

Образ Насти Каменских демонстрирует умение работать с многослойностью, сочетать разные текстуры - матовые и глянцевые, а также драматические аксессуары.

В результате получается теплый, элегантный и максимально трендовый "лук", подходящий для прогулок по мегаполису, деловых встреч, посиделок с подругами, походов в кино или картинную галерею.

С чем носить пальто этой зимой: стильный пример от Насти КаменскихНастя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux) 

