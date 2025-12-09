ua en ru
Анна Саливанчук в белом платье и ботфортах: идеальный образ на Новый год 2026

Вторник 09 декабря 2025 14:45
UA EN RU
Анна Саливанчук в белом платье и ботфортах: идеальный образ на Новый год 2026 Актриса Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская актриса Анна Саливанчук показала праздничный образ, который идеально подойдет для встречи Нового года 2026. Мини-платье и белые лакированные ботфорты создают яркий и современный "лук".

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Основные детали образа Саливанчук

Центральным элементом стало платье в длине мини. Оно плотно обтягивает фигуру и выполнено из полупрозрачного материала, а также декорировано кружевом и пайетками.

Длинные рукава придают образу элегантности, а сияние ткани делает его идеальным для праздничного вечера.

Анна Саливанчук в белом платье и ботфортах: идеальный образ на Новый год 2026Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Особый драматический эффект создает юбка-драпировка и шлейф из легкой ткани, фиксирующийся вокруг талии и падающий в пол. Такая деталь придает образу асимметрии и динамики, делая его более праздничным и театральным.

Анна Саливанчук в белом платье и ботфортах: идеальный образ на Новый год 2026Саливанчук показала образ для вечеринки (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Завершают образ белые лакированные ботфорты на высоком каблуке. Высокая обувь визуально удлиняет ноги и придает луку женственности и современной смелости, что соответствует последним трендам моды.

Анна Саливанчук в белом платье и ботфортах: идеальный образ на Новый год 2026Саливанчук задает тренды (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Анна Саливанчук выбрала белый цвет не случайно: он ассоциируется с чистотой, праздничностью и одновременно позволяет кружеву и блесткам максимально выделяться на фотографиях.

Сочетание классического праздничного блеска с трендовыми деталями - шлейфом и ботфортами - делает этот образ одним из самых эффектных для встречи Нового года.

Анна Саливанчук в белом платье и ботфортах: идеальный образ на Новый год 2026В чем встречать Новый год (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Такой "лук" от звезды подойдет для тех, кто планирует праздновать ярко, не боясь сочетать традиционную новогоднюю элегантность с современной модной смелостью.

Анна Саливанчук в белом платье и ботфортах: идеальный образ на Новый год 2026Актриса показала образ на Новый год 2026 (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

В чем встречать Новый год 2026

Отметим, что для празднования 2026 года, символом которого является Огненная Лошадь, лучше всего использовать яркие огненные цвета: красный, бордовый, оранжевый, золотой и медный для удачи, а также зеленый, бежевый и кремовый для баланса и обновления.

Если же ориентироваться на институт цвета Pantone, то главным оттенком 2026 станет белый Cloud Dancer.

Красный

Главный цвет года. Символизирует энергию, страсть, силу и решительность. Наряды или аксессуары красного оттенка помогут привлечь успех и привлечь внимание к празднику.

Оранжевый и коралловый

Теплые оттенки, подчеркивающие оптимизм, жизненную силу и активность. Идеально подойдут для ярких деталей образа или вечерних платьев.

Белый и кремовый

Нейтральный цвет для баланса ярких оттенков. Подчеркивают нежность и элегантность, позволяя смелым элементам выглядеть гармонично.

Анна Саливанчук в белом платье и ботфортах: идеальный образ на Новый год 2026Белый цвет идеально подходит для Нового года (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Золотой и бронзовый

Металлические акценты символизируют богатство, роскошь и праздничное настроение. Выглядят особенно эффектно в украшениях, обуви или деталях платья.

Коричневый и терракотовый

Земляные оттенки символизируют стабильность и надежность. Хорошо сочетаются с красным и золотым, создавая гармоничный праздничный образ.

Черный

Для любителей классической элегантности. Может использоваться как основа образа, а яркие акценты (красный, золотой) придадут праздничное настроение.

Анна Саливанчук в белом платье и ботфортах: идеальный образ на Новый год 2026Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

