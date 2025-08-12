"София Киевская" временно меняет правила: с какого дня и сколько будет стоить вход

В столице в ближайшие дни временно изменятся правила входа в Национальный заповедник "София Киевская".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу заповедника в Facebook.

Когда именно и что изменится в "Софии Киевской"

Киевлянам и гостям столицы рассказали, что в Национальном заповеднике "София Киевская" будет проводиться фестиваль Bouquet Kyiv Stage:

с четверга, 14 августа;

до воскресенья, 17 августа.

В эти дни входные билеты в заповедник будут стоить:

обычные - 400 гривен;

льготные - 200 гривен.

Уточняется, что входной билет будет предусматривать посещение всех событий фестиваля.

Кроме того, гражданам объяснили, что билеты в музеи заповедника на общих условиях продаваться не будут.

"Ранее приобретенными билетами на общих условиях можно воспользоваться в другие дни", - отметили в пресс-службе заповедника.

Публикация заповедника (скриншот: facebook.com/SophiaKyiv)

Стоит отметить, что "София Киевская" - историко-архитектурный заповедник национального значения, основанный в 1934 году на территории Софийского монастыря (статус национального он получил в 1994 году).

В целом в состав заповедника входят памятники мирового значения: Софийский собор - с комплексом монастырских сооружений, Золотые ворота, Кирилловская и Андреевская церковь в Киеве, а также Судакская крепость (в Крыму).

Около 60 архитектурно-исторических памятников заповедника объединены в соответствующие музеи.

Фестиваль Bouquet Kyiv Stage: что будет в программе

В целом фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage имеет целью:

поддержку и развитие украинской культуры, продвижение и популяризацию ее в мире;

демонстрацию богатства, уникальности и разнообразия украинской культуры, возрождение ее национальной идентичности;

демонстрацию высокого уровня украинской культуры в европейском глобальном контексте;

использование культурного продукта, как инструмента культурной дипломатии.

В рамках мероприятия запланированы: