"София Киевская" временно меняет правила: с какого дня и сколько будет стоить вход
В столице в ближайшие дни временно изменятся правила входа в Национальный заповедник "София Киевская".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу заповедника в Facebook.
Когда именно и что изменится в "Софии Киевской"
Киевлянам и гостям столицы рассказали, что в Национальном заповеднике "София Киевская" будет проводиться фестиваль Bouquet Kyiv Stage:
- с четверга, 14 августа;
- до воскресенья, 17 августа.
В эти дни входные билеты в заповедник будут стоить:
- обычные - 400 гривен;
- льготные - 200 гривен.
Уточняется, что входной билет будет предусматривать посещение всех событий фестиваля.
Кроме того, гражданам объяснили, что билеты в музеи заповедника на общих условиях продаваться не будут.
"Ранее приобретенными билетами на общих условиях можно воспользоваться в другие дни", - отметили в пресс-службе заповедника.
Публикация заповедника (скриншот: facebook.com/SophiaKyiv)
Стоит отметить, что "София Киевская" - историко-архитектурный заповедник национального значения, основанный в 1934 году на территории Софийского монастыря (статус национального он получил в 1994 году).
В целом в состав заповедника входят памятники мирового значения: Софийский собор - с комплексом монастырских сооружений, Золотые ворота, Кирилловская и Андреевская церковь в Киеве, а также Судакская крепость (в Крыму).
Около 60 архитектурно-исторических памятников заповедника объединены в соответствующие музеи.
Фестиваль Bouquet Kyiv Stage: что будет в программе
В целом фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage имеет целью:
- поддержку и развитие украинской культуры, продвижение и популяризацию ее в мире;
- демонстрацию богатства, уникальности и разнообразия украинской культуры, возрождение ее национальной идентичности;
- демонстрацию высокого уровня украинской культуры в европейском глобальном контексте;
- использование культурного продукта, как инструмента культурной дипломатии.
В рамках мероприятия запланированы:
- концерты классической, современной академической, джазовой, электронной, экспериментальной музыки;
- художественные выставки и медиаинсталляции;
- показы современного украинского кино, встречи с кинохудожниками;
- спектакли, перформансы, театрализованные экскурсии;
- разговоры с писателями, презентации книг, литературные и поэтические перформансы;
- творческие мастер-классы для детей и подростков;
- панельные дискуссии интеллектуалов (историков, философов, художников, ученых, лидеров мнений).
Напомним, рано утром 10 июня текущего года в результате мощной взрывной волны, вызванной очередным массированным обстрелом Киева со стороны РФ, был поврежден Софийский собор.
Согласно информации генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Нели Куковальской, повреждения получил оштукатуренный карниз центральной абсиды на восточном фасаде собора.
Повреждение не было критическим, однако в заповеднике собрали комиссию реставраторов - для оценки ситуации.
Кроме того, мы рассказывали, чем ценна София Киевская, какие тайны скрывают ее фрески и граффити, а также какие артефакты исчезли из храма и почему Россия присваивает украинскую историю.
