Сочи атаковали дроны, когда там находился Путин, - росСМИ

Издание обратило внимание, что около 22:30 аэропорты в Сочи и Геленджике закрыли, а уже через полчаса мэр Сочи Андрей Прошунин пожаловался на атакую беспилотников.

В сети появилась информация, что системы ПВО пытались сбить над морем дроны. Также были слышны сирена и взрывы.

Об атаке также заявлял глава федеральной территории Сириус в Краснодарском крае Дмитрий Плишкин.

При этом Путин выступал и отвечал на вопросы на пленарной сессии Валдайского форума до 22:00.

После атаки Минобороны РФ, как обычно, заявило об "успешном уничтожении" 11 дронов над акваторией Черного моря. Также четыре дрона якобы сбили над временно оккупированным Крымом.

Стоит заметить, что Украина официально не сообщала об атаке дронов на Сочи.