Сочі атакували дрони, коли там перебував Путін, - росЗМІ

Видання звернуло увагу, що близько 22:30 аеропорти в Сочі та Геленджику закрили, а вже за півгодини мер Сочі Андрій Прошунін поскаржився на атаку безпілотників.

У мережі з'явилася інформація, що системи ППО намагалися збити над морем дрони. Також було чути сирену і вибухи.

Про атаку також заявляв глава федеральної території Сіріус у Краснодарському краї Дмитро Плішкін.

При цьому Путін виступав і відповідав на запитання на пленарній сесії Валдайського форуму до 22:00.

Після атаки Міноборони РФ, як зазвичай, заявило про "успішне знищення" 11 дронів над акваторією Чорного моря. Також чотири дрони нібито збили над тимчасово окупованим Кримом.

Варто зауважити, що Україна офіційно не повідомляла про атаку дронів на Сочі.