Что известно о коллапсе в аэропорту

Серьезные сбои в работе аэропорта фиксируют еще с 5 июня.

По данным онлайн-табло аэропорта, сейчасзадержаны или полностью отменены десятки авиарейсов на вылет и прилет. За это время работу воздушных ворот восстанавливали только на 8 минут.

В терминалах аэропорта образовалась огромная давка. Пассажиры жалуются, что в здании вообще не осталось свободных мест.

"Люди вынуждены сидеть и лежать прямо на полу, используя в качестве подстилки собственные полотенца и туристические коврики", - сообщают очевидцы событий.

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Заявление администрации аэропорта

Несмотря на кризисную ситуацию и массовое недовольство граждан, официальная пресс-служба аэропорта пытается скрыть масштабы проблемы и заявляет, что ситуация якобы под контролем.

"Авиакомпания и службы аэропорта работают в усиленном режиме для стабилизации расписания. Обстановка спокойная, все операции - от регистрации до посадки на рейсы - выполняются в штатном режиме", - утверждают в пресс-службе, игнорируя кадры с сотнями людей на полу.

По данным администрации, с начала суток аэропорт якобы смог принять 109 рейсов (почти 10 тысяч пассажиров) и отправить 102 рейса (8,5 тысячи человек). Пассажирам советуют искать актуальную информацию на онлайн-табло и следить за объявлениями.