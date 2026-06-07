В Сочі атаки дронів заблокували аеропорт, тисячі туристів змушені спати на підлозі

У російському курортному місті Сочі через атаки безпілотників заблоковано роботу міжнародного аеропорту. Тисячі туристів уже кілька днів поспіль не можуть вилетіти до пунктів призначення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra та прес-службу Міжнародного аеропорту Сочі.
Серйозні збої в роботі летовища фіксують ще з 5 червня.
За даними онлайн-табло аеропорту, наразі затримано або повністю скасовано десятки авіарейсів на виліт та приліт. За цей час роботу повітряних воріт відновлювали лише на 8 хвилин.
У терміналах летовища утворилася величезна тиснява. Пасажири скаржаться, що у будівлі взагалі не залишилося вільних місць.
"Люди змушені сидіти та лежати просто на підлозі, використовуючи як підстилки власні рушники та туристичні коврики", - повідомляють очевидці подій.
Попри кризову ситуацію та масове невдоволення громадян, офіційна пресслужба аеропорту намагається приховати масштаби проблеми та заявляє, що ситуація начебто під контролем.
"Авіакомпанія та служби аеропорту працюють у посиленому режимі для стабілізації розкладу. Обстановка спокійна, всі операції - від реєстрації до посадки на рейси - виконуються в штатному режимі", - стверджують у пресслужбі, ігноруючи кадри з сотнями людей на підлозі.
За даними адміністрації, з початку доби аеропорт нібито зміг прийняти 109 рейсів (майже 10 тисяч пасажирів) та відправити 102 рейси (8,5 тисячі осіб). Пасажирам радять шукати актуальну інформацію на онлайн-табло та стежити за оголошеннями.
Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що у Росії нібито існує повноцінна система протиповітряної оборони, тоді як в України є лише її "окремі елементи". При цьому він визнав, що поодинокі далекобійні безпілотники все ж прориваються крізь російський захист.
Заява диктатора пролунала на тлі регулярних успішних атак на військові та логістичні цілі в глибокому тилу РФ. Зокрема, 3 червня дрони атакували нафтовий термінал у порту Санкт-Петербурга. Внаслідок нічних та ранкових вибухів там спалахнула масштабна пожежа, яка охопила резервуари з нафтою.
Окрім цього, того ж дня українські сили продемонстрували здатність долати російську протиповітряну оборону на відстані понад 1000 кілометрів.
Тоді далекобійні безпілотники уразили російський корвет "Бойкий" у сухому доці в Кронштадті. Влучання по ворожому судну, яке перебувало на ремонті та супроводжувало танкери "тіньового флоту" РФ, згодом підтвердили супутникові знімки.