Що відомо про колапс в аеропорту

Серйозні збої в роботі летовища фіксують ще з 5 червня.

За даними онлайн-табло аеропорту, наразі затримано або повністю скасовано десятки авіарейсів на виліт та приліт. За цей час роботу повітряних воріт відновлювали лише на 8 хвилин.

У терміналах летовища утворилася величезна тиснява. Пасажири скаржаться, що у будівлі взагалі не залишилося вільних місць.

"Люди змушені сидіти та лежати просто на підлозі, використовуючи як підстилки власні рушники та туристичні коврики", - повідомляють очевидці подій.

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Заява адміністрації летовища

Попри кризову ситуацію та масове невдоволення громадян, офіційна пресслужба аеропорту намагається приховати масштаби проблеми та заявляє, що ситуація начебто під контролем.

"Авіакомпанія та служби аеропорту працюють у посиленому режимі для стабілізації розкладу. Обстановка спокійна, всі операції - від реєстрації до посадки на рейси - виконуються в штатному режимі", - стверджують у пресслужбі, ігноруючи кадри з сотнями людей на підлозі.

За даними адміністрації, з початку доби аеропорт нібито зміг прийняти 109 рейсів (майже 10 тисяч пасажирів) та відправити 102 рейси (8,5 тисячі осіб). Пасажирам радять шукати актуальну інформацію на онлайн-табло та стежити за оголошеннями.