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В Сочи атаки дронов заблокировали аэропорт, тысячи туристов вынуждены спать на полу

22:55 07.06.2026 Вс
2 мин
Авиационные службы пытаются сделать вид, что ничего не произошло
aimg Сергей Козачук
В Сочи атаки дронов заблокировали аэропорт, тысячи туристов вынуждены спать на полу Фото: аэропорт Сочи отменил рейсы из-за атак дронов (Getty Images)
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В российском курортном городе Сочи из-за атак беспилотников заблокирована работа международного аэропорта. Тысячи туристов уже несколько дней подряд не могут вылететь в пункты назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra и пресс-службу Международного аэропорта Сочи.

Что известно о коллапсе в аэропорту

Серьезные сбои в работе аэропорта фиксируют еще с 5 июня.

По данным онлайн-табло аэропорта, сейчасзадержаны или полностью отменены десятки авиарейсов на вылет и прилет. За это время работу воздушных ворот восстанавливали только на 8 минут.

В терминалах аэропорта образовалась огромная давка. Пассажиры жалуются, что в здании вообще не осталось свободных мест.

"Люди вынуждены сидеть и лежать прямо на полу, используя в качестве подстилки собственные полотенца и туристические коврики", - сообщают очевидцы событий.

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Заявление администрации аэропорта

Несмотря на кризисную ситуацию и массовое недовольство граждан, официальная пресс-служба аэропорта пытается скрыть масштабы проблемы и заявляет, что ситуация якобы под контролем.

"Авиакомпания и службы аэропорта работают в усиленном режиме для стабилизации расписания. Обстановка спокойная, все операции - от регистрации до посадки на рейсы - выполняются в штатном режиме", - утверждают в пресс-службе, игнорируя кадры с сотнями людей на полу.

По данным администрации, с начала суток аэропорт якобы смог принять 109 рейсов (почти 10 тысяч пассажиров) и отправить 102 рейса (8,5 тысячи человек). Пассажирам советуют искать актуальную информацию на онлайн-табло и следить за объявлениями.

Удары по объектам в РФ

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что в России якобы существует полноценная система противовоздушной обороны, тогда как у Украины есть только ее "отдельные элементы". При этом он признал, что единичные дальнобойные беспилотники все же прорываются сквозь российскую защиту.

Заявление диктатора прозвучало на фоне регулярных успешных атак на военные и логистические цели в глубоком тылу РФ. В частности, 3 июня дроны атаковали нефтяной терминал в порту Санкт-Петербурга. В результате ночных и утренних взрывов там вспыхнул масштабный пожар, который охватил резервуары с нефтью.

Кроме этого, в тот же день украинские силы продемонстрировали способность преодолевать российскую противовоздушную оборону на расстоянии более 1000 километров.

Тогда дальнобойные беспилотники поразили российский корвет "Бойкий" в сухом доке в Кронштадте. Попадание по вражескому судну, которое находилось на ремонте и сопровождало танкеры "теневого флота" РФ, впоследствии подтвердили спутниковые снимки.

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