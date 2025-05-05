В Броварах собака напала на школьников: семеро детей в больнице
В Броварах Киевской области неизвестная собака напала на школьников возле лицеев. Семеро детей госпитализированы с травмами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Броваров Игоря Сапожко.
"Около 13 часов на территории между 5 и 8 лицеем неизвестная собака совершила нападение на школьников, которые вышли после уроков из учебных заведений. По словам очевидцев, животное не похоже на бездомное, скорее всего собака имеет хозяев", - сообщил Сапожко.
По его словам, семеро детей сейчас госпитализированы с травмами легкой и средней степени. Их состояние удовлетворительное. Всем оказана необходимая медицинская помощь и проведена вакцинация.
Сейчас дети находятся под постоянным наблюдением врачей.
"Сообщили в полицию, специалистов Госпродпотребслужбы и отдела лабораторных исследований. Проводится расследование инцидента. Ситуацию держу под личным контролем", - добавил мэр.
Похожий инцидент в Броварах
Напомним, недавно под Киевом в Броварах американский стаффордширский терьер напал на семилетнего мальчика на территории спортивной площадки, которая находится возле дома №10 на ул.
По словам очевидца, мальчик катался на качелях на детской площадке, которая граничит с футбольным полем, которое ограждено сеткой. В тот момент по полю женщина выгуливала свою собаку. Животное без намордника и поводка бегало внутри ограждения.
Мужчина шел домой, когда вдруг услышал крики. Он вернулся и увидел, как женщина оттягивает пса от ребенка.
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