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Под Киевом собака бойцовской породы искусала детей: детали скандала

Борисполь, Пятница 12 января 2024 13:59
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Под Киевом собака бойцовской породы искусала детей: детали скандала Фото: Собака в Борисполе покусала детей (facebook.com/boryspilpatrolpolice)
Автор: Людмила Жукова

В Борисполе 10 января собака бойцовской породы покусала двоих детей. Об этом полицию сообщила женщина, являющаяся матерью несовершеннолетних.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Патрульную полицию Борисполя.

Детали инцидента с собакой

Как рассказала женщина, она гуляла с двумя детьми на улице и заметила мужчину, выгуливавшего собаку породы стаффордширский терьер без поводка и намордника.

Впоследствии пес напал на детей и покусал их. Кроме того, владелец четырехлапого вел себя агрессивно и громко выражался нецензурной бранью, чем нарушал общественный порядок.

Следовательно, охранники порядка составили на мужчину протоколы по ч. 3 ст. 154 (Выгуливание собак без поводков и намордников, повлекшее причинение вреда здоровью человека) и по ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП.

Также патрульные доставили заявительницу с детьми в ближайшее медицинское учреждение, где врачи осмотрели малышей и оказали необходимую медицинскую помощь.

Под Киевом собака бойцовской породы искусала детей: детали скандалаНа владельца животного составили протокол (фото: facebook.com/boryspilpatrolpolice)

Правила выгула животных для их владельцев

  • не сопровождайте животных, находясь в состоянии опьянения;
  • не приводите животных в помещения магазинов, кафе, учреждений здравоохранения, образования, детских и спортивных площадок;
  • не оставляйте животных без ухода;
  • не купайте животных на территории городских пляжей и в фонтанах;
  • перевозите животных в городском транспорте только в специальных контейнерах или на задней площадке трамвая или троллейбуса, собак больших пород только на поводке и в наморднике;
  • выгуливайте животных в отведенном для этого месте;
  • используйте во время прогулок животных поводок и намордник.
  • убирайте экскременты по своим животным.

Выгуливать животных разрешается гражданам, достигшим 14-летнего возраста, а при выгуле собак потенциально опасных пород – 18-летнего возраста.

Помните, что нарушение правил содержания собак или кошек влечет за собой предупреждение, штраф или штраф с конфискацией любимца.

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