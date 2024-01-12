Под Киевом собака бойцовской породы искусала детей: детали скандала

В Борисполе 10 января собака бойцовской породы покусала двоих детей. Об этом полицию сообщила женщина, являющаяся матерью несовершеннолетних.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Патрульную полицию Борисполя.

Детали инцидента с собакой

Как рассказала женщина, она гуляла с двумя детьми на улице и заметила мужчину, выгуливавшего собаку породы стаффордширский терьер без поводка и намордника.

Впоследствии пес напал на детей и покусал их. Кроме того, владелец четырехлапого вел себя агрессивно и громко выражался нецензурной бранью, чем нарушал общественный порядок.

Следовательно, охранники порядка составили на мужчину протоколы по ч. 3 ст. 154 (Выгуливание собак без поводков и намордников, повлекшее причинение вреда здоровью человека) и по ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП.

Также патрульные доставили заявительницу с детьми в ближайшее медицинское учреждение, где врачи осмотрели малышей и оказали необходимую медицинскую помощь.

На владельца животного составили протокол (фото: facebook.com/boryspilpatrolpolice)

Правила выгула животных для их владельцев

не сопровождайте животных, находясь в состоянии опьянения;

не приводите животных в помещения магазинов, кафе, учреждений здравоохранения, образования, детских и спортивных площадок;

не оставляйте животных без ухода;

не купайте животных на территории городских пляжей и в фонтанах;

перевозите животных в городском транспорте только в специальных контейнерах или на задней площадке трамвая или троллейбуса, собак больших пород только на поводке и в наморднике;

выгуливайте животных в отведенном для этого месте;

используйте во время прогулок животных поводок и намордник.

убирайте экскременты по своим животным.

Выгуливать животных разрешается гражданам, достигшим 14-летнего возраста, а при выгуле собак потенциально опасных пород – 18-летнего возраста.

Помните, что нарушение правил содержания собак или кошек влечет за собой предупреждение, штраф или штраф с конфискацией любимца.